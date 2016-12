Feuerteufel in Weinböhla unterwegs Ein Unbekannter steckt Mülltonnen und Papierkörbe in Brand. Die Feuerwehrleute sind genervt von der Zündelei. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

© Symbolfoto

Die Freiwillige Feuerwehr Weinböhla musste in der Nacht zum Freitag mehrere kleine Brände löschen. Zwischen Donnerstag 23.15 Uhr und 1.40 Uhr am Freitagmorgen brannten fünf Mülltonnen und ein Papierkorb.

Zum ersten Einsatz ging es an den Kirchplatz, gleichzeitig brannte eine Tonne an der Humboldtstraße. Eine halbe Stunde später wurden Feuer an der Döringstraße und der Rathausstraße gemeldet, informiert die Feuerwehr. Gegen 1.30 Uhr hatte der Feuerteufel an der Süd- und Lutherstraße zugeschlagen. Denn an einen Zufall glauben die Feuerwehrleute nicht. „Zumal es ja nicht zum ersten Mal vorgekommen ist“, sagt Wehrleiter Eckhard Häßler.

Zum ersten Einsatz sind noch zwei voll besetzte Fahrzeuge ausgerückt, weil die Kameraden ja nicht wussten, was sie erwartet, so Häßler. Die nächsten Brände wurden per Telefon oder auf Zuruf durch die Polizei gemeldet. An den letzten beiden Einsätzen waren dann deutlich weniger Feuerwehrleute beteiligt.

Nach Polizeiangaben sind mehrere Hundert Euro Sachschaden entstanden.

In Weinböhla und auch im Nachbarort Coswig hat es in diesem Jahr immer wieder Brandstiftungen gegeben. In Coswig geschah das auch mitten im Wohngebiet. Bürger zeigten sich erschrocken über die wiederholt angesteckten Mülltonnen. Wie die Polizei betont, ist es wichtig, schnell Hinweise zu Beobachtungen zu bekommen, um Täter möglichst in flagranti zu erwischen.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind.

Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

zur Startseite