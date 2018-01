Feuertaufe für die Befehlsstelle Wenn die Leitstelle in Dresden wie bei Sturm Friederike überlastet ist, werden die Einsätze wieder in Riesas Hauptwache koordiniert.

Auch Riesas Hauptwache am Forschungszentrum hat durch den Sturm einen Dachschaden erlitten. © FW Riesa

Riesa. Premiere für die sogenannte „ortsfeste Befehlsstelle“: Während in der vergangenen Woche draußen der Orkan Friederike wütete, wurden in der Hauptwache der Riesaer Feuerwehr die Einsätze koordiniert. Das ist nicht der Normalzustand. Denn seit 2015 gehen alle Notrufe in einer großen Leitstelle zentral in Dresden ein, wo sie auch gemanagt werden. Wenn die Kollegen in der Landeshauptstadt bei großen Ereignissen wie Unwettern aber überlastet sind, sind die Regionen wieder selbst zuständig. Genau das war beim letzten Sturm der Fall – zum ersten Mal seit der Umstellung. „Die Einsätze für das Gebiet des Regionalverbandes, zu dem Riesa, Strehla, Stauchitz und Hirschstein gehören, wurden direkt von Riesa aus koordiniert. Die in der Leitstelle Dresden eingegangenen Notrufe wurden per Funk an uns weitergeleitet“, erklärt Riesas Stadtwehrleiter Egbert Rohloff. Genau dafür ist die Befehlsstelle auch gedacht, „und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben das Disponieren nicht verlernt.“ Nachdem der Sturm am Donnerstagabend abgeflaut war, übernahm die Leitstelle Dresden diese Aufgabe wieder.

Für den nun eingetretenen Fall wurde extra neue Technik angeschafft. An bis zu vier Laptops können die Einsätze seit dem vergangenen Jahr mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms koordiniert werden. Das ist Aufgabe der Einsatzleitung. Zur besseren Übersicht lassen sich die Daten auch mit einem Beamer an eine Leinwand projizieren. Unter dem Beamer steht das Alarmfax. Über ein Flachbildfernseher an der Wand kann das Nachrichtengeschehen verfolgt werden.

Sturm Friederike hat auch Schäden am Dach an der Hauptwache verursacht, die sich laut Rohloff „nicht mit einer schnellen Reparatur erledigen lassen werden.“

