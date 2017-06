Feuershow in diesem Jahr geplant Das Dorf lädt am Wochenende zum Open Air ein und wünscht sich vor allem schönes Wetter.

Auch eine Feuershow ist geplant. © PR

Das Hauswalder Open Air im Vorjahr ging in furchtbaren Regenmassen unter und musste abgesagt werden. Vereinsmitglieder erinnern sich: „Uns erreichte am Samstagabend eine Gewitter- und Regenfront, die über unserem Ort gewaltige Regenmassen niedergehen ließ.“ Die flossen den Krohnenberg hinunter und hinterließen entlang des Hauswalder Bachs gewaltige Schäden. Auch das Open Air war betroffen. Nun folgt der nächste Anlauf und die Veranstalter vom Heimat- und Förderverein Bretnig-Hauswalde hoffen in diesem Jahr auf schönes Wetter und viele Besucher. Die Aussichten sind gut für den 24. und 25. Juni und das Programm steht.

Es startet 18 Uhr mit der Eröffnung der Ausstellung „70 Jahre Singgemeinschaft Hauswalde“. 19 Uhr wird zum Sommernachtstanz auf dem Dorfplatz mit der „M&M Discothek“ eingeladen. Vor 23 Uhr sollte niemand gehen, denn dann heißt es „Hauswalde in Flammen“ … eine Feuershow der Extraklasse.

Der Sonntag startet 11 Uhr mit Frühschoppen und Adlerschießen um den „Pokal der Tiefkühlkost Hauswalde Handels - GmbH“. Mittagessen gibt es ab 12 Uhr aus der Gulaschkanone auf dem Dorfplatz. 13 Uhr lädt die Jugendfeuerwehr Bretnig-Hauswalde zum Kaffeetrinken ein, und für die Kinder Karussell, Schminken und vielem mehr.

Für Essen und Trinken sorgt der Jugendclub Hauswalde. Alle Veranstaltungen finden auf und um den Dorfplatz in Hauswalde statt. (szo)

Weitere Veranstaltungen am Sonntag: 14 Uhr „Von Polka bis Swing“ mit der „Feuerwehrkapelle Frankenthal“, 15.15 Uhr „Der Froschkönig“ Aufführung der Laienspielgruppe „FROLILA“; 16 Uhr Clownerie und Zauberei mit Clown Husch; 18 Uhr Zapfenstreich mit den Posaunenchören Hauswalde und Rammenau; Ende gegen 19 Uhr.

