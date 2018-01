Feuerprobe im Sturm Die 17 Landfunkstellen der Feuerwehren im Kreis hatten bei Sturm Friederike ihren Einsatz.

Die Landfunkstellen der Feuerwehr erlebten ihren ersten Einsatz während des Sturms „Friederike“. (Symbolbild) © Uwe Soeder

Landkreis. Im vergangenen Jahr sind in 17 Feuerwehrdepots im Kreis Landfunkstellen eingerichtet worden. Sie helfen, die Feuerwehreinsätze bei Großschadensereignissen zu organisieren. Sturm Friederike war solch ein Großschadensereignis. „Plötzlich gehen bei der Rettungsleitstelle in Hoyerswerda auf einen Schlag 400 Notrufe auf einmal ein“, erklärt der stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Seeliger die Situation. Dann sei es personell, technisch und organisatorisch nicht mehr möglich, jeden Einsatz einzeln über Alarmfax an die zuständige Wehr weiterzugeben. Deshalb gibt es in jeder Kommune des Kreises Befehlsstellen, an diese werden die gesammelten Alarmdepeschen von Hoyerswerda geschickt. Die Einsätze der Ortswehren können damit leichter organisiert werden. Die Landfunkstellen sind eine besondere Form: Sie verfügen, wie der Name sagt, über Funk. „Das erleichtert die Kommunikation mit den Leuten vor Ort“, erklärt Seeliger. „Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Landfunkstellen haben.“ Bei Sturm Friederike habe das System gut funktioniert. (szo/sdn)

