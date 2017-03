Feuermelder statt Brandwachen? Die Stadt würde das Geld für die Mitarbeiter, die seit Monaten in drei Grundschulen stehen, gern sparen. Nun kommt Bewegung in die Sache.

Wird die Stadt ihre lebenden Brandmelder doch noch los? Das wird gerade geprüft, teilte Stadtsprecher Uwe Päsler mit. „Die Brandsicherheitswachen könnten durch bestimmte technische Maßnahmen entbehrlich werden, die die Sicherheit in gleicher Weise garantieren. Das ist der Grundgedanke.“ Beispielsweise werde geprüft, inwieweit noch Brandmeldeanlagen eingebaut werden könnten. „Das ist nur ein Beispiel von mehreren Überlegungen zu diesem Thema“, so der Stadtsprecher.

Hintergrund ist der unzureichende Brandschutz in drei Riesaer Grundschulen vom Bautyp Dresden. Die Landesdirektion, Sachsens höchste Verwaltungsbehörde, hatte Ende des vergangenen Jahres nach einer unangekündigten Begehung entschieden: Die Schulen sind nicht mehr sicher.

„Die Wachen bleiben vorerst“

Zwei der Grundschulen sollen auf jeden Fall abgerissen werden. Daher wollte die Stadt eigentlich kein Geld mehr in die Gebäude (Breitscheidstraße/Zentrum und Magdeburger Straße/Weida) stecken. „Dass es in jedem Fall nochmals Investitionen geben wird, ist klar. Offen ist, in welcher Dimension“, sagt Päsler. Über die gesamte Sachlage habe es nun nochmals Gespräche mit der Landesdirektion gegeben. Da lasse sich aber noch nichts konkret vermelden. Fakt ist: „Vorerst bleiben die Wachen unverändert bestehen“, erklärt Uwe Päsler.

