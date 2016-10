Feuermelder hält Rettungskräfte auf Trab

Autofahrerin fährt gegen Baum Bernstadt/Rennersdorf. Am Sonnabendnachmittag hatte eine 54-jährige Autofahrerin bei einem Unfall einen Schutzengel. Aus noch unklarer Ursache kam die Frau mit ihrem Opel Meriva nach rechts von der Verbindungsstraße Bernstadt - Rennersdorf ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug war allerdings erheblich: Geschätzte 15000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, sodass sich eine Bergung erforderlich machte. Die Bußgeldstelle des Landratsamtes Görlitz wird sich weiter mit dem Unfall befassen.

Polizei macht Fahrraddieb dingfest Görlitz. Ein 22-jähriger deutscher Staatsbürger hat am Sonnabendmorgen auf einem Hinterhof der Jakobstraße eine Garage aufgebrochen. Aufmerksame Bürger bemerkten das und riefen die Polizei. Die stellte am Tatort fest, dass der Täter dort versuchte, ein Fahrrad abzustellen. Er hatte es in der Nacht auf der Hospitalstraße geklaut und wollte es wohl dort zwischenlagern. Es stellte sich heraus, dass der 22-Jährige ebenfalls in dieser Nacht bereits zwei Fahrräder in Görlitz gestohlen und sofort verkauft hatte. Außerdem führte der junge Mann Betäubungsmittel mit sich. Dieses Delikt wird, neben der Anzeige wegen diverser Einbrüche, gesondert nach dem Betäubungsmittelgesetz verfolgt. Ermittlungen hierzu laufen.

Diebe stehlen Autoradio und Dokumente Leuba. Unbekannte Diebe haben in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag persönliche Unterlagen, Fahrzeugdokumente und ein Autoradioeinen aus einem VW-Transporter gestohlen. Dieser war an der Hauptstraße geparkt. Beim Aufbrechen des wagens entstand kein Sachschaden. Der Eigentümer gibt den Stehlschaden mit rund 250 Euro an. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Radler verletzt sich bei Unfall Weißwasser. Ein 46-jähriger Honda-Fahrer hat am Sonnabendmorgen mit einem Radfahrer angefahren. Der Unfall passierte, als der Autofahrer vom Eichendorffweg kommend, nach links in die Schillerstraße abbog. Dort war der 52-jährige Radler unterwegs. Der Pkw-Fahrer fuhr beim Abbiegen nicht so weit rechts, wie vorgeschrieben, sodass er mit seinem Fahrzeug den Radfahrer seitlich anfuhr. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Er musste medizinisch behandelt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Polizei fahndet nach gestohlenem VW Caddy Jonsdorf. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag einen grauen VW Caddy mit den Kennzeichen: TO-SJ 422 gestohlen. Das elf Jahre alte Fahrzeug war in der Hainstraße geparkt. Es hat einen Wert von ca. 5000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm hierzu die Ermittlungen. Nach dem Fahrzeug wird europaweit gefahndet.

Unbekannte brechen in Restaurant ein Görlitz. Unbekannte Diebe sind in der Nacht zu Sonnabend in das Restaurant in der Straße An der Obermühle eingebrochen. Dort brachen sie die Tür zum Büro auf. In einem Schrank fanden wurden die Einbrecher schließlich fündig und öffneten mit einem Schlüssel eine Geldkassette. Darin befand sich ein niedriger vierstelliger Geldbetrag, den die Täter an sich nahmen und unerkannt vom Tatort verschwanden. Der Schaden am Haus beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt.