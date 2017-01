Feuerinferno in Südamerika Während in Chile die wohl schlimmsten Waldbrände in der Geschichte des Landes wüten, bleibt die Hälfte der Löschflugzeuge am Boden.

Kampf gegen die Flammen in Empedrado (Maule), im Zentrum Chiles. © dpa

Es ist einfach zu trocken, die Feuersbrunst breitet sich in Chile seit einer Woche aus. Eine riesige Fläche von rund 1 600 Quadratkilometern ist bereits abgebrannt, das entspricht fast der doppelten Fläche Berlins. Am schwersten betroffen sind die Regionen El Maule und O’Higgins. Schon drei Feuerwehrleute starben, die Hauptstadt Santiago de Chile ist zeitweise in Rauch gehüllt. Nach Angaben der nationalen Forstbehörde CONAF werden aktuell noch 85 Brände bekämpft, von denen sich 34 weiter unkontrolliert ausbreiten. „Wir kämpfen gegen das größte Waldbrand-Desaster unserer Geschichte“, sagt Präsidentin Michelle Bachelet. Sie ist in Erklärungsnot geraten: Nur drei der sechs Löschflugzeuge der nationalen Forstbehörde sind einsatzbereit – während sich die Flammen ausweiten. Wie groß der Druck ist, zeigt die Tatsache, dass Bachelet eine Reise zu einem Amerika-Gipfel in der Dominikanischen Republik und nach Haiti absagte. Stattdessen reiste sie in die Katastrophenregion in die Stadt Pumanque, 230 Kilometer südlich von Santiago, um Kritik zu begegnen, die Regierung sei hilflos bei der Bekämpfung der Flammen.

Für die Umweltstiftung WWF liegt eine Ursache in der Erderwärmung mit mehr Dürrephasen. „Weltweit nehmen Häufigkeit und Intensität der Brände zu - mit katastrophalen Folgen für Mensch und Natur“, sagt die Programmleiterin Wald beim WWF Deutschland, Susanne Winter. 15 bis 20 Prozent der Treibhausgasemissionen gingen mittlerweile auf Waldbrände zurück. Wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen gehe verloren. „Wir befinden uns in einer gefährlichen Spirale. Der Klimawandel sorgt für mehr Brände und mehr Brände verstärken den Klimawandel.“

Der Staatsanwalt der besonders betroffenen Region O’Higgins, Emiliano Arias, sieht eine Ursache für die Brände in maroden und zu nah an Waldgebieten gebauten Stromleitungen. Äste peitschten durch den Wind gegen die Leitungen und diese gaben dadurch Funken ab, die das trockene Gras und Laub am Boden entzündet haben können. Attackiert wird besonders das Unternehmen Compañia General de Electricidad, das zu 90 Prozent dem spanischen Konzern Gas Natural Fenosa gehört. Zudem will Bachelet Brandstiftungen nicht ausschließen: „Wir können bisher nicht ausschließen, dass bei den Bränden auch Vorsatz im Spiel ist.“

Rund 90 Brände wüten, allein um Pumanque sind 70 Prozent der Wälder und Agrarflächen zerstört. Auch der Chef der nationalen Forstbehörde (Conaf), Aarón Cavieres, geriet in den vergangenen Tagen wegen der mangelnden Zahl an Löschflugzeugen stark in die Kritik. Aber dann kam Hilfe von Lucy Ana Avilés, einer Chilenin, die im US-Staat Colorado lebt und mit dem Enkel des Gründers der US-Supermarktkette Walmart verheiratet ist. Ihrem Heimatland ist sie in Solidarität verbunden. Sie schickte das größte Löschflugzeug der Welt, eine Boeing 747-400 Supertanker – finanziert über eine Stiftung. Der Flieger kann 73 000 Liter Wasser in zehn Tanks transportieren.

Für Präsidentin Bachelet und ihre Regierung ist diese unerwartete Hilfe aus den USA ein Segen – sie braucht dringend Erfolge bei der Brandbekämpfung. (dpa)

