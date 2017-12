Feueralarm in Großenhain Wo die Brandstelle in dem Wohnhaus genau lag, war zunächst unklar. Eine böse Vorahnung bestätigte sich nicht.

Aus noch ungeklärter Ursache hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Elsterwerdaer Straße gebrannt. Die Höhe des Sachschadens wurde auf etwa 3 000 Euro beziffert. © Maik Häßlich

Großenhain. Die Großenhainer Feuerwehr wurde in der Nacht zu Sonntag kurz nach Mitternacht zu einem Gebäudebrand an die Elsterwerdaer Straße gerufen. Die Alarmmeldung „starke Rauchentwicklung in Gebäude – unbekannte Anzahl an Personen“ ließ Schlimmes erahnen. Beim Eintreffen der Kameraden war das Treppenhaus des mehrgeschossigen Wohnblockes komplett verraucht. „Ein Feuer konnte auf den ersten Blick aber nicht erkannt werden“, so Stadtwehrleiter Maik Häßlich.

Ein Atemschutztrupp lokalisierte kurze Zeit später mit Hilfe einer Wärmebildkamera einen Brand im Keller, der schnell gelöscht wurde. Ein weiterer Atemschutztrupp suchte die Wohnungen im Gebäude ab. Das Treppenhaus konnte durch eine frühzeitige Überdruckbelüftung von den giftigen Rauchgasen befreit werden, sodass die Bewohner des Blocks während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen bleiben konnten und für sie somit zu keiner Zeit Gefahr bestand.

Gegen 1.35 Uhr konnten die letzten Einsatzfahrzeuge der Großenhainer Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Im Anschluss bestückten die Kameraden die Einsatzfahrzeuge mit neuen Atemschutzgeräten und Schläuchen, um für den nächsten Einsatz gewappnet zu sein. Insgesamt kamen vier Geräteträger unter schwerem Atemschutz zum Einsatz. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Bereits am Vorabend waren die Großenhainer Kameraden zur Unterstützung des Rettungsdienstes auf der Klostergasse alarmiert worden. (SZ)

