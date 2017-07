Feueralarm in der Sparkasse in West Mitarbeiter mussten zum Arbeitsbeginn aus dem Gebäude. Kunden konnten kurzzeitig nicht an die Schalter und Automaten.

Dienstagmorgen gegen 9 Uhr. Feuerwehr vor der Sparkasse. © SZ/Redlich

Alarmtöne und Schreck am Dienstagmorgen in Radebeul-West. In der Filiale der Sparkasse Meißen hatte ein Brandmelder ausgelöst. Die Feuerwehr war auf der Hermann-Ilgen-Straße postiert. Mitarbeiter der Bank standen vor den Eingängen. Passanten wollten wissen, was denn da passiert ist. Zumal der Zugang für die Kunden kurzzeitig gesperrt war.

Wie es auf Nachfrage der SZ in der Sparkassenzentrale in Riesa hieß, hat es sich um einen Fehlalarm gehandelt. Ein Meldegerät in den Räumen hatte fälschlicherweise ausgelöst. Die Sparkasse Meißen mit ihren Filialen ist direkt mit der Rettungsleitstelle verbunden. Bei Alarm wird sofort die Feuerwehr geschickt, wenn nötig auch die Polizei. (SZ/per)

