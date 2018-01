Feueralarm im Goldenen Anker Die Wehren aus Radebeul-Ost, Kötzschenbroda und aus Coswig rückten am Mittwochmorgen am Dorfanger an.

Feuerwehreinsatz am Donnerstagmorgen am Hotel Goldener Anker in Radebeul-Kötzschenbroda. © SZ/Peter Redlich

Radebeul. Viele Sirenen auf Feuerwehrfahrzeugen hallten am Mittwochmorgen durch den Westen von Radebeul. Im Hotel Goldener Anker ist 8.49 Uhr Feueralarm ausgelöst worden. Ein Rauchmelder schlug in dem Hotel am Dorfanger Kötzschenbroda an.

Kurz nach 9 Uhr waren die Feuerwehren von Radebeul-Ost, von Kötzschenbroda und von Coswig mit Einsatzfahrzeugen vor Ort. Radebeuls Wehrleiter Roland Fährmann: „Es stellte sich heraus, dass im ersten Stockwerk bei Fußbodenarbeiten die Handwerker mit einem Trennschleifer gearbeitet haben. Von der Rauchentwicklung hat es den Melder ausgelöst.“

Gegen 9.30 Uhr konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken. 18 Mann waren insgesamt aus Radebeul und Coswig beim Einsatz dabei. Bei einem Alarm aus dem Hotel Goldener Anker gilt eine noch höhere Einsatzstufe als bei einem Wohnhausbrand. Die höchste Einsatzstufen-Klassifizierung hat die Elblandklinik in Radebeul. Der Einsatz, so Roland Fährmann, wird wahrscheinlich den Verursachern von der Stadt in Rechnung gestellt.

