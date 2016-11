Feueralarm im Edelstahlwerk Am Donnerstagvormittag heulten die Sirenen durch Freital. Ein Brandmelder im Deubener Werk schlug Alarm. Als die Kameraden eintrafen, erlebten sie eine positive Überraschung.

© SZ/Uwe Soeder

Freital. Die Freiwillige Feuerwehr Freital ist am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz im Edelstahlwerk in Deuben alarmiert worden. Kurz nach dem Eintreffen konnten die Einsatzkräfte jedoch schon wieder abrücken. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel informiert, hatte eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Ein Feuer war dafür nicht verantwortlich. Vermutlich hatten Bauarbeiten in der Nähe der Anlage den Alarm ausgelöst. Schäden sind dadurch keine entstanden. Im Mai 2014 hatte es im Edelstahlwerk einen größeren Einsatz gegeben. Damals hatte eine Förderanlage Feuer gefangen. (SZ/cb)

