Feueralarm bei Kaufland in Ebersbach Glücklicherweise handelt es sich um einen Fehlalarm.

Symbolfoto © SZ/Uwe Soeder

Ebersbach. Die Feuerwehr hat am Dienstagfrüh zum Kaufland-Markt im Gewerbegebiet Rumburger Straße ausrücken müssen. Die Brandmeldeanlage im Einkaufsmarkt löste Feueralarm aus, bestätigte ein Sprecher der Neugersdorfer Ortswehr. Die Stadtschleife rückte aus, das sind die Kameraden der Stadtfeuerwehr, die in der Stadtverwaltung beschäftigt und somit direkt vor Ort sind. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm, stellten die Kameraden vor Ort am Markt fest. Allerdings hatte die hauseigene Sprenkleranlage bereits ausgelöst. Wie Augenzeugen berichteten wurden die Waren mit Planen abgedeckt, damit sie nicht nass werden. (SZ/rok)

