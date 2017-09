Feueralam im Hotel Feuerwehr fährt mit sechs Einsatzfahrzeugen vor.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren am Dienstagnachmittag mit sechs Fahrzeugen in der Döbelner Innenstadt im Einsatz. © Dietmar Thomas Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren am Dienstagnachmittag mit sechs Fahrzeugen in der Döbelner Innenstadt im Einsatz.

Die Brandmeldeanlage im Hotel Döbelner Hof hatte der Leitstelle in Chemnitz ein Feuer gemeldet. Es handelte sich aber um einen Fehlalarm.

Für Aufsehen hat ein Einsatz der Döbelner Feuerwehr gesorgt. Die Feuerwehrleute rauschten am Dienstagnachmittag mit sechs Fahrzeugen in die Innenstadt. Neben einem kompletten Löschzug aus Döbeln samt Drehleiter rückten auch die Eberbacher und die Limmritzer Wehr aus.

Die Brandmeldeanlage im Hotel Döbelner Hof hatte der Leitstelle in Chemnitz ein Feuer gemeldet. Wie sich herausstellte war es ein Fehlalarm. Am Einsatzort angekommen, traten die Feuerwehrleute wieder den Heimweg an.

Solche Fehlalarme treten häufig auf. „Seit wir in Chemnitz aufgeschaltet sind, ist nichts mehr mit erstmal nachschauen, ob es brennt. Die drücken gleich aufs Knöpfchen“, sagte Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch.

zur Startseite