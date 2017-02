Feuer zerstört drei Gartenlauben

Die Kriminalpolizei hat den Verdacht, dass ein Brandstifter für das Feuer in einer Laube in Cotta verantwortlich sein könnte. Aus bislang nicht geklärter Ursache war am späten Freitagabend an der Straße Drescherhäuser in Cotta ein Häuschen in Brand geraten. Es wurde völlig zerstört. Zwei benachbarte Lauben in der Kleingartensparte sind durch das Feuer teils schwer beschädigt worden. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen bestehe ein begründeter Verdacht, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Wie hoch der Schaden an den Lauben ist, konnten die Beamten am Wochenende noch nicht beziffern. Erst im August letzten Jahres brannten drei Gartenlauben in Cotta und Wölfnitz. In allen drei Fällen ging die Polizei von Brandstiftung aus. Im Februar 2016 gingen vier Lauben in der Stadt in Flammen auf. (SZ/sr)

