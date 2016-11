Feuer zerstört Wohnhaus Das noch im Rohbau befindliche Einfamilienhaus gerät in der Nacht zum Dienstag in Brand. Nun ermittelt die Polizei.

Nicht mehr zu retten: Das noch im Rohbau befindliche Einfamilienhaus brannte vollständig nieder. © Roland Halkasch

In der Nacht zum Dienstag ist ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus im Coswiger Ortsteil Neusörnewitz vollständig niedergebrannt. Das Feuer brach gegen 2 Uhr auf dem Grundstück an der Försterstraße aus. Als die Rettungskräfte der Feuerwehren aus Coswig und Weinböhla dort eintrafen, stand der Rohbau bereits lichterloh in Flammen.

Wie ein Fotoreporter berichtet, sei der Rohbau nicht mehr zu retten gewesen. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich daher zunächst auf die Sicherung der benachbarten Wohnblöcke. Dort waren wegen der großen Hitze bereits einige Fensterscheiben gerissen. Das Feuer konnte schließlich durch mehrere Einsatztrupps gelöscht werden.

Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SZ)

