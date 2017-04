Feuer vernichtet Wohnhaus in Dauban In Dauban ist ein leer stehendes Gebäude abgebrannt. Ein Mann hat offenbar nahe dem Haus Gummi verbrannt und gilt nun als Tatverdächtiger.

Hohendubrau. Im Ortsteil Dauban ist ein leer stehendes Wohnhaus abgebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Freitagmorgen mitteilte, habe ein Mann am frühen Donnerstagnachmittag in einem Kessel Gummistiefel und Teile von Autoreifen verbrannt.

Von dort habe sich das Feuer auf ein das leer stehende Wohnhaus ausgebreitet, das dadurch niederbrannte. Für die Löscharbeiten waren die Feuerwehren aus Mücka, Gebelzig und Weigersdorf im Einsatz.

Wie die Polizeisprecherin weiter mitteilt, wurde ein 46-jähriger Pole in der Tatortnähe festgestellt und als Tatverdächtiger eingestuft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Am Freitag wird sich Brandursachenermittler vor Ort ein Bild von der Lage verschaffen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. (szo/dab)

