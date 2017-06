Feuer vernichtet Schuppen Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ursache schnell aufklären können.

Großeinsatz in Wutzschnitz: Am Montagnachmittag ist das Seitengebäude eines Hofes, in dem Heu und Stroh lagert, in Brand geraten.

Großalarm in Wutzschwitz: Am Montagnachmittag ist das Seitengebäude eines Hofes in dem Ostrauer Ortsteil in Brand geraten. Laut Einsatzleiter Tom Kunath wurden die Wehren um 16.58 Uhr verständigt. Beim Eintreffen stand der Schuppen lichterloh in Flammen. Deshalb forderten sie die Drehleiter der Feuerwehr Döbeln an. Das Feuer war rasch gelöscht. Die Wasserversorgung erfolgte über die Tanklöschfahrzeuge sowie den angrenzenden Bach. Dabei kam die mobile Staustelle der Ostrauer Wehr zum Einsatz. Die sorgt dafür, dass binnen kurzer Zeit so viel Wasser angestaut wird, dass eine gute und kontinuierliche Löschwasserversorgung möglich ist.

In dem Gebäude lagerten laut Kunath Stroh, Holz und andere Dinge. 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ostrau, Schrebitz, Noschkowitz und Döbeln waren etwa anderthalb Stunden im Einsatz. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Polizei war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. „Sie haben einen Jungen gesucht und auch relativ schnell gefunden. Er hat anscheinend gezündelt“, so Einsatzleiter Tom Kunath. Die Höhe des Sachschadens ließ sich noch nicht beziffern.

