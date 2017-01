Feuer unterm Dach Die Handys von Samsung sind zur nationalen Frage geworden. In Südkorea grübelt man längst nicht nur über den Stand des größten Konzerns des Landes, sondern über ein ganzes Wirtschaftssystem.

Die Schaltzentralen von Hyundai und Kia stehen scheinbar einträchtig nebeneinander. Sie gehören auch zum selben Konzern, sind aber harte Konkurrenten. Doch beide verschliefen in den letzten Jahren den Trend und den Druck hin zum Elektroantrieb. Das rächt sich gerade.

Den Mann, der dem Konzern der Konzerne den Rücken kehrte, um sein eigenes Projekt zu starten, verwirrt ein Mischmasch der Gefühle. Einerseits kann Sang Choi, ein Mittvierziger in Bermudashorts und Karohemd, nur optimistisch sein. „Wir haben unsere Idee schon in acht Ländern patentiert“, prahlt er vom Podium aus in einen abgedunkelten Saal. Ihm sitzen über 100 Investoren gegenüber, die bereit sind, sich überzeugen zu lassen. „Wir Asiaten machen uns doch immer Sorgen, dass unsere Englischkenntnisse nicht gut genug sind.“ Mit seiner App könne man es jetzt spielerisch lernen: „Wir bieten virtuelle Unterhaltungen mit Filmstars wie Tom Cruise. So lernt man und erfüllt sich noch seine heimlichen Träume!“ Das könnte ein Renner werden. Praktisch ohne Werbebudget hat Choi schon 12 000 Nutzer generiert.

Auf einer Start-up-Konferenz in einem Nobelhotel in Seoul sucht er jetzt nach Kapitalgebern. Was ihm wohl gelingen dürfte. Nach seinem Pitch reihen sich Herren in dunklen Anzügen neben das Podium, verbeugen sich vorsichtig, reichen ihre Visitenkarten. „Es läuft sehr gut“, flüstert Choi, als er den Saal verlässt.

Und doch ist nicht alles gut dieser Tage. Sang Choi plagt das Gefühl, dass er woanders hätte gebraucht werden können. Bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, dessen Jahresumsätze sich auf ein Fünftel der koreanischen Volkswirtschaft summieren, der Hunderttausenden Arbeit gibt, und der zuletzt so arg ins Straucheln geriet. „Wir Koreaner sind sehr stolz auf Samsung“, sagt der legere Typ und fasst sich an die linke Brust. „Aber das, was da passiert ist, ist eine Schande für unser Land.“

Die Schande, von der man in Südkorea vor allem im Herbst überall gesprochen hat, passt in eine Hosentasche. Auch Sang Choi war damals drauf und dran, sich das einst hochgelobte Premiumsmartphone Galaxy Note 7 zu besorgen. Als es aber irgendwo auf der Welt in Flammen aufgegangen, das Gleiche nach ausgetauschten Akkus gar erneut geschehen war und Samsung das Produkt schließlich vom Markt nahm, hatte sich das Thema erledigt. Was blieb, lässt sich mit Erschütterung beschreiben. Einige Analysten haben den Schaden auf 17 Milliarden US-Dollar beziffert. Niemand weiß, was folgen wird, ob das Vertrauen der Kunden noch irgendwie zurückgewonnen werden kann. Obwohl Samsung vergangene Woche mit einem Quartalsplus von 7,7 Milliarden US-Dollar, dank erfolgreicher Geschäfte mit Halbleitern, den höchsten Gewinn seit 13 Jahren erzielt hat, fragt man sich weiterhin vor allem: Wie konnte das nur passieren?

Die technischen Gründe für Samsungs Krise im Handygeschäft sind noch immer nicht veröffentlicht worden. Alles deutet auf vermeidbare Fehler hin, allerdings auf solche mit tiefer liegenden Gründen. „Die sind viel zu hektisch mit dem Problem umgegangen. So schnell, wie es Samsung erledigen wollte, lässt sich ein brennender Akku nicht beheben“, sagt der ehemalige Samsung-Mitarbeiter Sang Choi. Und das liege an den steilen Hierarchien, die er selbst erlebte. „Die Angestellten können es ihren Chefs einfach nicht sagen, wenn bestimmte Vorgaben unmöglich zu erfüllen sind. Im Fall des Note 7 waren es eindeutig zu eng gesetzte Fristen.“

Als Uni-Absolvent hatte sich Choi den typischen Traum junger Koreaner erfüllt, ein Job bei Samsung. Aber ein paar Jahre später verließ er den Konzern wieder. Wegen der „militärischen Strenge“, wie er es nennt. „Ich hab‘ die Enge dort nicht mehr ertragen. Man konnte sich nicht weiterentwickeln, es gab keine Freiheiten. Man führte nur Aufgaben aus.“ Für den Programmierer Choi hieß das: kodieren am Bildschirm, direkt von oben diktiert. „Wenn ich mal eigene Ideen hatte, hörte keiner hin. Ich war ja nur einer der Jungen.“ So berichtet man es auch heute von den Chaebols.

Chaebols heißen in Südkorea die paar Konzerngruppen, die fast die ganze Wirtschaft des Landes stemmen. An ihnen ist kein Vorbeikommen, nicht beim Einkaufen großer oder kleiner Produkte, nicht in den Medien, nicht in der Politik. Die Umsätze der zehn größten Konglomerate machen rund 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Neben Samsung gehören das für seine Autos bekannte Hyundai dazu, die unter anderem Bildschirme herstellende Gruppe LG, der Chemieriese SK oder der Nahrungsmittelkonzern Lotte. Die meisten sind in diversen Branchen aktiv. Samsung macht sein Geld etwa nicht nur aus Halbleitern und Smartphones, sondern auch in der Baubranche, im Modegeschäft, der Hotellerie oder dem Versicherungswesen. Viele im Land sagen: Die Chaebols sind mächtiger als Regierungschefs.

Wenn das stimmt, dann dürfte Lee Dae-jung, der Samsung seit zwei Jahren anführt, der mächtigste Manager sein. In dritter Generation leitet er die Konzerngruppe, die nie so wichtig war wie heute. Die Geschichte von Samsung – was auf Deutsch so viel wie „drei Sterne“ heißt – begann im Zweiten Weltkrieg als Lebensmittelhandel im Süden des Landes. Später zog der Gründer und Landbesitzer Lee Byung-chul in die Hauptstadt Seoul, wo der Betrieb nach dem Koreakrieg bald schon wieder aufgebaut werden musste. Von Anfang an führte Lee den Familienbetrieb nach strengen hierarchischen Prinzipien. Und das funktionierte. Dank der Vision des Gründers und dessen Nähe zur Politik, wurde Samsung zu einer wichtigen Marke.

Das Gefühl, dass die Chaebols zu mächtig geworden sind, ist Teil der großen Sorge, die viele Koreaner mittlerweile ergriffen hat. Dabei waren die Familienunternehmen lange Zeit ein guter Plan. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Japaner das Land verlassen hatten, gehörte Korea zu den ärmsten Flecken Erde der Welt. Und ein knappes Jahrzehnt später, nach dem dreijährigen Koreakrieg, sah die Lage noch düsterer aus. Um schnell wirtschaftlich aufzuholen, stützte sich der Militärdiktator Park Chung-hee auf die damals noch kleinen Chaebols, gut vernetzte Familienbetriebe. Ihnen gab er bevorzugt Kredite und Lizenzen, sie wurden zu seinen Zugpferden im Projekt Industrialisierung. Es fing an mit Textilien, ging weiter mit der Schwerindustrie und mündete in Chemie- und Hightechprodukten. Binnen kaum drei Jahrzehnten brachte es Südkorea von einem armen Agrarland zu einer industrialisierten Volkswirtschaft.

Koreaner nennen diesen Aufstieg „das Wunder des Han-Flusses“, der quer durch Seoul fließt. Der Boom erreichte fast alle Schichten. Seoul gehört heute zu den modernsten Metropolen der Welt, mit dem schnellsten Internet, den zuverlässigsten U-Bahnen und einer Unzahl von Wolkenkratzern. Tatsächlich einzigartig. Die Bevölkerung bildete sich in hohem Tempo um und weiter, und die Chaebols konnten die Wirtschaftspläne der Regierung leicht umsetzen, gerade weil sie hierarchisch regiert wurden. Korea wuchs, und mit ihnen die Chaebols. Lange Zeit die scheinbar perfekte Rezeptur.

Nur wenige waren schon länger skeptisch. Einer von ihnen, Hong Jong-hak, saß bis zu den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr für die oppositionelle Demokratische Partei im Parlament. Bevor der Ökonom sein Mandat räumte, um wieder an der Uni zu den Themen Wohlstand und Wettbewerb zu forschen, lud er in sein Parlamentsbüro in Seoul ein. „Demokratie und die Konzentration von Kapital sind eng miteinander verbunden“, sagte der kräftige Mann mit lockerem Hemd gleich zu Beginn des Treffens. „In dieser Hinsicht steht Korea heute auf einem Entwicklungsstand wie Deutschland und die USA in den 1920er-Jahren: Einige riesige Konzerngruppen kontrollierten einen Großteil der Wirtschaft.“

Hong reckte sich zur mit Regalen vollgestellten Wand seines Büros und holte einen Ordner aus der obersten Ebene. Sein eigens angelegtes Verzeichnis über die Steuerlast für verschiedene Unternehmen. „Die Chaebols besitzen gut 1 500 Unternehmen in Korea, das ist nicht einmal ein halbes Prozent aller Betriebe im Land. Aber sie erhalten ungefähr die Hälfte aller Steuererleichterungen. Sie zahlen auch geringere Steuern als der Durchschnitt.“ Diese Schieflage sei dem Einfluss geschuldet, den die Familienimperien auf die Politik haben. Und wenn ein Betrieb einen Fehler macht, dann ziehe das gleich das ganze Land mit. „Die Autobauer Hyundai und Kia sind derselbe Konzern. Sie haben die Entwicklung von Elektro- und Wasserstoffautos verschlafen, deshalb hinkt jetzt die gesamte koreanische Autobranche hinterher. Als Ende der 1990er-Jahre der Industriekonzern Daewoo pleiteging, stürzte deshalb das ganze Land tiefer in eine Krise.“

Und jetzt, mit den offenen Fragen bei Samsung, wo man sich fragt, ob die Handysparte womöglich bald, wie einst im Fall des finnischen Konzerns Nokia, in der Bedeutungslosigkeit versinkt? Offizielle des Konzerns sind seitdem noch weniger für Journalisten zu erreichen als in normalen Zeiten. Im „Samsung Innovation Museum“ außerhalb Seouls, wohin Samsung Electronics vorletztes Jahr seine Hauptzentrale verlegte, wird die Historie technologischer Innovationen mit aufwendigen Installationen ausgestellt.

„Das Problem ist, dass es alle Innovationsideen, die von woanders kommen, extrem schwer haben“, klagt Sang Choi, der Startup-Gründer, im Zentrum von Seoul. „Und so leiden wir auch alle, wenn bei denen der Erfolg ausbleibt.“ Tatsächlich: im vergangenen Jahr sind die koreanischen Exporte um mehr als zehn Prozent eingebrochen, weil die Chaebols ins Schlittern gerieten. Der Arbeitsmarkt ist schon lange ein Problem für junge Leute. Ein Grund dafür ist, dass neue Unternehmen, die Jobs schaffen würden, von den Platzhirschen schnell wieder vom Markt gedrängt werden. Ein anderer, dass die Chaebols kaum noch so viele Jobs vergeben wie früher.

Die Politik hat das verstanden. In den letzten Jahren gründete sie mehrere Startup-Zentren, in denen vielversprechende Jungunternehmer vom Staat unterstützt ihre Ideen entwickeln können. Südkorea will sich von einem Land der Familienkonglomerate in einen Hub für Start-ups verwandeln. Ob die Politik fruchtet, ist noch nicht abzusehen.

Sang Choi zählt zu den ersten Profiteuren. Vor einem Jahr zog er in ein hochmodernes Büro am Rande von Seoul, wo er seitdem mit sechs Mitarbeitern an seiner Englischlern-App tüftelt. „Ich hätte mein Projekt gerne den Wagniskapitalgebern von Samsung angeboten. Die haben sehr viel Geld“, sagt Choi, und sieht fast wehmütig aus, kurz bevor er sich in der Hotellobby mit einem chinesischen Investor treffen will.

Wieder Teil des größten Konzerns der Nation zu werden, das wäre eine fast patriotische Ehre. „Aber Samsung investiert erst dann in ein Unternehmen, wenn es längst Erfolg hat. Gute Ideen, die von unten kommen, unterstützen die nicht.“

