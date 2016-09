Feuer löschen mit Hindernissen Beim Brand einer Scheune hat der Einsatz der Feuerwehr mehr als fünf Stunden gedauert. Erschwert wurden die Arbeiten durch kaputte Technik.

Bei dem Brand einer Scheune an der Alexanderstraße in Döbeln waren 57 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen vor Ort. © Dietmar Thomas

Die Scheune auf dem ehemaligen Gut Möbius an der Alexanderstraße war nicht mehr zu retten. Als die Feuerwehrleute am Sonnabend gegen 3.30 Uhr eintrafen, stand das Gebäude schon komplett in Flammen. Trotzdem hätte manches reibungsloser und schneller gehen können. Die Feuerwehrleute haben getan, was sie konnten. Doch nicht alle Technik ist einsatzbereit.

Seit zwölf Wochen ist die Pumpe der Limmritzer Ortswehr defekt. Damals halfen die Kameraden beim Löschen des Brandes eines ehemaligen Produktionsgebäudes an der Döbelner Uferstraße. Trotz wiederholter Nachfrage bei der Stadtverwaltung habe sich lange nichts getan, bedauert der Limmritzer Ortswehrleiter Steffen Janasek. Erst nach zwei Monaten sei ein Angebot für eine neue Pumpe eingeholt worden. „Feuerwehrfahrzeuge müssen schnell repariert werden. Von ihrem Einsatz hängen oft Menschenleben ab“, so Janasek.

Schlauchstrecke kostet Zeit

Im Fall des Scheunenbrandes war das glücklicherweise nicht so. Trotzdem ging es darum, zu verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergreifen. Hätten die Kameraden nur den Knopf für die Pumpe drücken müssen, hätte innerhalb von ein bis zwei Minuten Wasser zur Verfügung gestanden. So musste erst eine Saugleitung vom Löschfahrzeug zum Tanker verlegt werden, um die 8 000 Liter Wasser nutzen zu können. Das habe mindestens fünf Minuten gedauert.

Das Problem mit der Pumpe sei bekannt, teilt Döbelns Pressesprecher Thomas Mettcher auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Die Limmritzer Feuerwehr habe einst ein Fahrzeug älteren Baujahres erworben, in dem ein für den deutschen Markt untypisches Pumpenaggregat verbaut wurde. „Eine Reparatur ist nicht möglich, da dieses Aggregat aus Japan stammt und Ersatzteile aufgrund des Alters der Anlage nicht mehr erhältlich sind“, so Mettcher. Die Stadt habe Angebote zum Einbau einer in Deutschland genormten Pumpe eingeholt. Zur Montage dieser Pumpe seien Umbauten am Fahrzeug notwendig, die nur von einem spezialisierten Fachunternehmen vorgenommen werden könnten. Der technisch Verantwortliche der Döbelner Feuerwehr habe den Umbau vorgeschlagen, dieser soll nun auch umgesetzt werden.

Zweites Manko bei diesem Einsatz: die Wärmebildkamera der Döbelner Wehr. Sie ist bereits seit einem halben Jahr nicht mehr einsatzbereit. Glücklicherweise hatten die Roßweiner Kameraden ihre Kamera dabei. So konnten Glutnester gefunden und gezielt gelöscht werden.

Auch dieses Problem sei bekannt, so Thomas Mettcher. Eine neue Kamera sollte angeschafft werden. Allerdings hätten sich die Fördermodalitäten geändert. Der notwendige Fördermittelantrag sei gestellt, die finanziellen Mittel im aktuellen Haushalt eingeplant und ein entsprechendes Angebot liege vor. „Die Beschaffung der Wärmebildkamera soll, wie geplant, 2016 erfolgen“, meint Mettcher. Außerdem stünden im Gebiet des Altkreises Döbeln zwei Wärmebildkameras zur Verfügung, die bei Bedarf genutzt werden könnten.

Manko drei: ein Unterflurhydrant. Der war verklebt und ließ sich nach einigen Versuchen nur mit Mühe öffnen. Die Wartung der Hydranten in Döbeln erfolge durch den Wasserverband Döbeln- Oschatz, so Mettcher. Die Straßenbaulastträger, bei der Grimmaischen Straße das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, müssten darauf achten, dass die vorhandenen Hydranten nutzbar sind. „Nach unserer Kenntnis wies der Hydrant an der Grimmaischen Straßen nur die auch sonst üblichen Verschmutzungen auf“, sagt Mettcher.

Brandermittler heute vor Ort

Manko vier: die Anwohner. Einige hielt es nicht mehr in ihren Betten. Sie verfolgten die Löscharbeiten vor Ort. Allerdings fanden es die Feuerwehrleute nicht besonders nett, dass sich die Zuschauer mit ihren Kaffeetassen neben die Kameraden stellten, ohne ihnen etwas anzubieten. „Eine Tasse Kaffee wäre in solch einer Situation hilfreich gewesen“, meint Einsatzleiter Andreas Riedel. Schließlich war der Nachtschlaf der Feuerwehrleute auch jäh unterbrochen worden. Gegen 6 Uhr habe er selbst Wasser aus dem Feuerwehrdepot organisiert. Eineinhalb Stunden später auch Verpflegung. Der Einsatz hat bis 9 Uhr gedauert. „Zum Schluss gab’s dann doch noch eine Tasse Kaffee von den Anwohnern“, so der Einsatzleiter.

Wer oder was den Brand der Scheune ausgelöst hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Brandursachenermittler schauen sich voraussichtlich erst heute die Überreste des Gebäudes an, teilt Steffen Wolf von der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. In der Scheune sollen sich unter anderem mehrere Zweiräder und Werkzeug befunden haben.

zur Startseite