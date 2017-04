Feuer kennt keine Grenzen Im Mai vor 25 Jahren hielt ein Waldbrand Weißwasser in Atem. Deshalb halten sich die Feuerwehren der Umgebung fit.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lieskau zeigen, wie leistungsfähig der Wasserwerfer auf dem Dach ihres Einsatzfahrzeuges ist. © Rolf Ullmann

Wenige Minuten nach 8 Uhr verlassen sechs Einsatzfahrzeuge das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser in der Thomas-Jung-Straße. Mit rotierendem Blaulicht, aber ohne Einsatz des Martinshornes streben die Fahrzeuge dem Ausbildungsgelände am östlichen Stadtrand entgegen. 20 Kameraden, davon zwei Frauen, verzichten auf ihre Freizeit am Sonnabend, um sich bei einer mehrstündigen Waldbrandausbildung das theoretische und vor allem das praktische Rüstzeug für den Notfall anzueignen.

Auch wenn es seit der Brandkatastrophe von 1992 kein weiteres solches Großereignis im Raum Weißwasser mehr gab, die Gefahr ist latent und die Katastrophe kann sich jederzeit wiederholen. Gleich zu Beginn der Ausbildung weist Gruppenführer Andreas Hanl im theoretischen Teil darauf hin, dass der Klimawandel keinen Bogen um die Region Weißwasser schlägt. Dichte Kiefernbestände und Sandboden, der das Wasser nicht speichert, bilden einen idealen Nährboden für großflächige Waldbrände.

Chronik der Waldbrände zurück 1 von 2 weiter Von 1948 bis 1988 rückte die Feuerwehr Weißwasser zur Bekämpfung von insgesamt 270 Waldbränden aus. Die bisher größte Katastrophe begann vor 25 Jahren nach einem Gewitter am 22. Mai 1992. Bis zum 7. Juni bekämpften 800 bis zu 2000 Feuerwehrleute und Polizisten den großflächigen Brand, der auch die Stadt Weißwasser bedroht. Über 1300 Hektar Wald und Wiesen verbrannten. Feuerwehrmann Thomas Jung starb als Melder auf seinem Moped.

Im nördlichen Teil des Landkreises Görlitz verfügen die Feuerwehren heutzutage über wesentlich bessere und modernere Technik als vor 25 Jahren. Dennoch bereitet die kleine Zahl an Kameraden beim Ausrücken, speziell unter der Woche, den Feuerwehren arges Kopfzerbrechen. Dass so manche Waldwege für Einsatzfahrzeuge nicht oder nur schwer passierbar sind, kann sich bei einem Waldbrand durch größere Schäden sehr bitter rächen.

Andreas Hanl begrüßt am Sonnabend neben der Wehr aus Weißkeißel, mit der Weißwasser bereits eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet, auch die Löschgruppe aus Lieskau. Sie gehört zu den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Spremberg. „Lieskau befindet sich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und ein Feuer macht auch nicht an einer Landesgrenze Halt,“ sagt Andreas Hanl. Christian Müller, der Leiter der Lieskauer Wehr, bekräftigt diese Aussage: „Es ist gut und wichtig, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, unsere Erfahrungen austauschen und besser bei der Bekämpfung eines Brandes zusammenwirken können.“

Nach der Theorie folgt die umfangreiche praktische Ausbildung in der Handhabung der Ausrüstung zur Brandbekämpfung. Dabei geizt der Zugführer Sven Müller nicht mit Hinweisen und Ratschlägen. Es geht immer darum, mit den vorhandenen Kräften sowie Mitteln den Schaden vor Ort so gering wie möglich zu halten und den Brand wirksam zu bekämpfen. Um den Wasserstrahl höher und weiter leiten zu können, müssen einige dafür aufs Dach des Feuerwehrautos. Im kommenden Jahr erfährt diese Waldbrandausbildung eine Neuauflage. Sie wird dann mit anderen Partnern von der Weißwasseraner Feuerwehr ausgerichtet.

