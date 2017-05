Feuer ist aus Der Waldbrand in den Schrammsteinen ist nach 24 Stunden gelöscht. Die entscheidende Wende wurde von oben eingeleitet.

Sie leisteten bei der Hitze Unmenschliches: Über 70 Feuerwehrleute waren in den Schrammsteinen im einsatz, schleppten das Löshwasser auf dem Rücken an den Brandherd ins unwegsame Gelände. © Marko Förster

Nach 24 Stunden ist der Brand in den Schrammsteinen gelöscht. Am Dienstag um 10.30 Uhr hieß es von den tapferen Feuerwehrkameraden: Feuer aus! Der Hubschrauber hatte am Montagabend die Wende im Kampf gegen den Waldbrand an der Breiten Kluft gebracht.

Bis die Dunkelheit den Einsatz unmöglich machte, flog er Wasser aus der Elbe hoch an den Brandherd. Dennoch qualmte es am Dienstag immer noch an drei Stellen. Erneut rückten 27 Feuerwehrleute aus und schleppten Wasser in den Wald und in enge Felsschluchten. Vor allem ihnen gilt der Dank, denn sie haben alles gegeben, gingen an ihre Grenzen.

Und all das wurde notwendig, weil verbotenerweise ein Lagerfeuer entzündet worden war. Ranger des Nationalparks hatten die verlassene Feuerstelle am Montagvormittag entdeckt. (szo)

