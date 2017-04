Feuer in Weinbergen jetzt ohne Anmeldung Die Frostschutzmaßnahmen der Winzer sollen künftig ohne bürokratische Hürden möglich sein.

Die Feuer im Weinberg schützen die Knospen vor Frost. © André Wirsig

In der letzten Woche hatten mehrere Winzerbetriebe, darunter das Weingut Schloss Wackerbarth, in der Nacht Feuer in den Weinbergen entfacht, um die Knospen des Weins vor niedrigen Temperaturen zu schützen. Die Stadt Radebeul möchte nun veranlassen, dass diese Schutzmaßnahmen künftig ohne bürokratischen Aufwand möglich sind. Normalerweise müssen Feuer rechtzeitig beim Ordnungsamt angemeldet werden. „Wir werden auf die formale Antragspflicht nicht bestehen“, sagte Oberbürgermeister Bert Wendsche in der letzten Stadtratsitzung.

Angestoßen hatte die Diskussion CDU-Stadtrat Karsten Strobach. Er bat die Stadt zu prüfen, ob Winzer bei entsprechender Witterung auch ohne bürokratischen Aufwand Feuer entfachen können. Gleichzeitig kritisierte Strobach einen Facebook-Kommentar von Grünen-Stadtrat Martin Oehmichen. Dieser hatte die Frostschutzmaßnahme der Weinbauer aus Sicht des Umweltschutzes und aus Kostengründen als fragwürdig bezeichnet. Andere Winzer würden Ruten erfolgreich hochbinden und Erde anhäufen, schrieb er bei Facebook. Oehmichen verlangte außerdem, dass sich das Weingut Schloss Wackerbarth ebenso wie alle Bürger an die Polizeiverordnung halten müsse.

Diese soll nun bezüglich der Feuer im Weingut konkretisiert werden, sagte Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann (CDU). FDP-Stadtrat Frank Sparbert, der zugleich Vorsitzender der Weinbaugemeinschaft Zitzschewig ist, nannte Oehmichens Kommentar unqualifiziert und erniedrigend für die Arbeit der Winzer.

