Feuer in Schmiedeberger Gießerei Nach einer Verpuffung brennt eine Halle. Für die Feuerwehr wurde es schwierig.

Ein Großaufgebot mehrerer Feuerwehren war im Einsatz. © Marko Förster

Ein Brand brach am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Schmiedeberger Gießerei direkt an der B 170 aus. Bei einer Verpuffung brach ein Feuer aus, das auf die Dachdämmung der Halle übergriff. Die Feuerwehren waren in der Nacht zum Freitag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben den Kameraden aus Dippoldiswalde waren auch Kräfte aus Freital, Pirna und Neustadt angerückt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da kein Wasser auf die Schmelzöfen kommen durfte. Die Feuerwehr versuchte, die Flammen mit Pulver zu ersticken. Die B 170 wurde während der Löscharbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Laut Polizei könnte der Brand durch einen technischen Defekt verursacht worden sein. Ein Hydraulikschlauch soll geplatzt sein. Öl trat aus und geriet in Brand. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor.

