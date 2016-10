Feuer in Prohliser Hochhaus

Die Feuerwehr löschte den Brand. © Roland Halkasch Die Feuerwehr löschte den Brand.

Dichter Qualm dringt über den Balkon nach draußen.

Der Flur des Hauses ist komplett verrußt.

Bei einem Brand in einem 17-geschossigen Hochhaus in Dresden sind drei Menschen verletzt worden. Am frühen Freitagmorgen brach ein Feuer in der Wohnung eines 31-Jährigen aus, wie ein Polizeisprecher in Dresden mitteilte.

Qualm breitete sich in der Wohnung und im Treppenhaus aus. Der Mieter kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Zwei Nachbarn mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Die Wohnung des Mannes war zunächst nicht mehr bewohnbar. Wie die „Bild-Zeitung“ berichtet, soll der Mann bereits mehrfach damit gedroht haben, seine Wohnung anzuzünden. Laut Polizei ist die Ursache des Brandes jedoch noch ungeklärt. (dpa/szo)

