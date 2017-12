Feuer in Mehrfamilienhaus

Einbrüche in Firmenbüros

Zeithain. Diebe brachen in der Nacht zum Freitag in die Büros von drei Firmen an der Teninger Straße in Zeithain ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und Behältnisse. Derzeit liegen noch keine Angaben zum Sach- bzw. möglichen Stehlschaden vor.