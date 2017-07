Feuer in Mehrfamilienhaus In der Pfarrgasse brannte eine Wohnung aus. Acht Menschen wurden leicht verletzt. Zur Brandursache ist bisher nichts bekannt.

An einen schnellen Wiedereinzug ist angesichts dieser Zerstörung nicht zu denken. Auf welche Summe sich der finanzielle Schaden beläuft, lässt sich noch nicht sagen. © Claudia Hübschmann

Von außen erkennt man die Brandspuren erst auf den zweiten Blick: Im ersten Stock ein zerbrochenes Fenster, an der Fassade leichte Rußspuren und vor dem Haus einige verkohlte Holzteile. Doch sobald man die Eingangstür des Mehrfamilienhauses passiert, gibt es keinen Zweifel mehr, dass hier in der Nacht auf Dienstag die Flammen loderten. Der beißende Rauchgeruch sticht sofort in die Nase. Nach einigen Schritten steht man mitten in den Überresten von dem, was mal eine Wohnung war. Doch wie kam es zu dem Vorfall?

Am Montagabend um kurz nach 23 Uhr erreichte die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Meißen ein Notruf. In der Pfarrgasse nahe der Trinitatiskirche wurde ein Wohnungsbrand gemeldet. Ein Nachbar hatte Flammen im ersten Stock des Hauses bemerkt. Sofort rückten die Einsatzkräfte mit vier Rettungsfahrzeugen aus. Auch ein Rettungstrupp aus Niederau wurde vorsichtshalber nachalarmiert. Laut Einsatzbericht der Feuerwehr drangen bei der Ankunft der ersten Einsatzkräfte dichte Rauchwolken aus der Wohnung im ersten Stock.

Am Fenster der Brandwohnung befand sich eine Person. Durch einen Atemschutztrupp von innen und eine Steckleiter von außen konnte die betroffene Person geborgen werden. Schwer verletzt wurde sie an den Rettungsdienst übergeben. Auch die Bewohner der anderen elf Wohnungen im Haus wurden zum Teil verletzt. Insgesamt acht Personen mussten vor Ort wegen einer leichten Rauchvergiftung ärztlich behandelt werden. Unter den Leichtverletzten waren auch zwei Feuerwehrkameraden und ein Polizeibeamter.

Die Löscharbeiten gingen unterdessen schnell voran. Schon nach wenigen Minuten konnte der Brandherd unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Doch durch die starke Rauchentwicklung und das damit verbundene Lüften des Hauses, zog sich der Einsatz noch einige Zeit hin. Für die Feuerwehrkameraden war der Einsatz schließlich um halb zwei am Morgen beendet. Durch ihr schnelles und gezieltes Handeln konnte Schlimmeres verhindert werden.

Dem stimmt auch Kreisbrandmeister Ingo Nestler zu: „Wir können von Glück reden, dass die Sache so glimpflich verlaufen ist.“ Neben der schwerverletzenden Person aus der Wohnung im ersten Stock, befanden sich weitere 15 Menschen zur Brandzeit im Haus, unter ihnen auch einige Kinder. Bis auf die fünf Leichtverletzten konnten alle noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache lässt sich momentan nichts Konkretes sagen. „Was das Feuer auslöste, wissen wir zurzeit noch nicht. Das müssen die Brandermittler klären.“, so Nestler.

Direkt am nächsten Morgen haben unterdessen die Aufräumarbeiten begonnen. Mitarbeiter eines Meißner Bauunternehmens räumen mit Schutzanzügen und Mundschutz ausgerüstet alles aus der Wohnung, was die Flammen zurückgelassen haben. Neben verkohlten Möbelresten und anderem Schutt, müssen auch die Tapeten und der Teppichfußboden rausgerissen werden. Um den beißenden Geruch loszuwerden, muss das gesamte Treppenhaus des Mehrfamilienhauses von Grund auf saniert werden.

