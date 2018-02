Feuer in leer stehender Wohnung In Döbeln wird am Sonnabendmorgen ein Brand gemeldet. Drei Personen müssen ins Krankenhaus. Die Brandursache scheint klar zu sein.

© Symbolbild: Marko Förster

Döbeln. Feuerwehr und Polizei wurden am Sonnabend gegen 6 Uhr auf die Straße „Am Rosenbeet“ gerufen. In einer unbewohnten, im Ausbau befindlichen Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses war Baumaterial in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Drei Bewohner des Hauses, zwei Erwachsene (m, w/ 28) und ein Kind (m/ 3), brachten sich durch den verqualmten Hausflur in Sicherheit und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. (szo)

zur Startseite