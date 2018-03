Feuer in Gärtnerei

Brand in Gärtnerei Bannewitz. Im Ortsteil Rippien kam es in einer Gärtnerei an der Pirnaer Straße am Sonntag zu einem Brand. Ein 74-Jähriger hatte auf seinem Grundstück einen Teil des Rasens abgeflämmt. Nachdem er die Arbeiten gegen 17 Uhr beendet hatte, entzündete sich die Fläche erneut. Das Feuer griff auf die benachbarte Baumschule über und beschädigte dort unter anderem ein Regal mit Holzlatten. Die alarmierten Feuerwehren aus Bannewitz, Possendorf und Hänichen konnten bereits auf der Anfahrt eine schwarze Rauchsäule über der Gärtnerei erkennen. Unter Atemschutz brachten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle. Schaden: rund 700 Euro. Die Entsorgung eines abgebrannten Kistenstapels aus Kunststoff wird wohl noch teurer.

Seat fährt gegen Baum Stolpen. Am Sonntagvormittag ereignete sich im Ortsteil Helmsdorf ein Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden. Gegen 10.50 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem Seat Leon auf der Wilschdorfer Straße in Richtung Helmsdorf. In einer Rechtskurve kam der Fahrer von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Dabei blieb er unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro.