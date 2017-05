Feuer in Döbelner Mehrfamilienhaus Zehn Bewohner müssen ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr musste am Sonntag in Döbeln ausrücken. © Archiv: Marko Förster

Am Sonntagnachmittag ist einem Mehrfamilienhaus in Döbeln ein Brand ausgebrochen. Gegen 16.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei an die Bahnhofstraße gerufen. Im Keller und im Erdgeschoss brannte es in einem Mehrzweckraum. Durch Rettungsdienst wurde zehn Personen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Warum dort das Feuer entfachte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (szo)

