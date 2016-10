Feuer in der Villa Kunterbunt Die Jugendfeuerwehr sucht Nachwuchs. Um Kinder für die Mitarbeit zu interessieren, lassen sich die jungen Brandschützer etwas einfallen.

Der Experte für Feuerlöscher Hartmut Meier erklärt den Kindern, wie sie funktionieren und Paul bringt den CO2-Löscher zum Einsatz. Wichtig ist, dass die Kinder wissen, dass Feuerlöscher kein Spielzeug sind. © Dietmar Thomas

Paul Reichelt (9) kann jetzt genau erklären, wie ein Feuerlöscher funktioniert und wie er richtig eingesetzt wird. Das hat ihm und den anderen Kindern Hartmut Meier von der Fachwerkstatt für Feuerlöscher erklärt. Ihn und die Jugendfeuerwehr haben Barbara Pohle, Leiterin des Hortes Sonnenschein, und Silvia Schalm, die die Kita Villa Kunterbunt leitet, eingeladen. Das Angebot rund um den Brandschutz ist ein gemeinsames Projekt der beiden Einrichtungen. Weitere sind in den Ferien geplant. Die sollen für die Hortkinder und den Abc-Club interessante Angebote garantieren. Bereits heute stehen gemeinsame Sportspiele in der Turnhalle an der Südstraße auf dem Plan. Und in der nächsten Woche ist ein Drachenfest geplant. „Viele Kinder kennen sich aus der Schule und freuen sich, auch in den Ferien gemeinsame Veranstaltungen zu besuchen. Es macht ihnen auch Spaß, einmal in einer anderen Einrichtung zu sein“, so Barbara Pohle. Die beiden Leiterinnen sprechen von einer Kooperation, die einen Mehrwert für alle bringt. Während der Spezialist für die Feuerlöscher schon einmal im Hort Sonnenschein zu Gast war, pflegen die Mädchen und Jungen der Villa Kunterbunt einen engen Kontakt zur Feuerwehr und zur Jugendfeuerwehr. Die Kameraden waren auch schon beim Familienfest dabei. Nun haben sie die Verantwortung für zwei der vier Stationen übernommen. Kevin Grigat (14) sucht in Vorbereitung des Tages drei Videofilme heraus. Sie zeigen unter anderem, wie sich die Kinder im Brandfall verhalten sollen. Fragen zum Thema werden vom stellvertretenden Wehrleiter Mike Wagner beantwortet. Martin Heinicke (16) und Eric Wagner (11) sind für den Spritzeneinsatz zuständig. Dafür müssen die Pumpenbehälter immer wieder mit Wasser aufgefüllt und die Kinder in der Handhabung der Technik eingewiesen werden. Das machen die beiden Schüler perfekt. Dass sie auch in den Ferien für die Jugendwehr im Einsatz sind und für sie werben, macht ihnen nichts aus. „Wir freuen uns, den Jüngeren etwas beizubringen und sie für die Feuerwehr begeistern zu können. Vielleicht gefällt es einigen, und sie kommen zu uns“, so Martin Heinicke. Eric Wagner schätzt ein, dass die Hortkinder ziemlich fit sind, was den Brandschutz betrifft. Die Vertreter der Jugendwehr haben sich speziell auf den Vormittag in der Villa Kunterbunt vorbereitet und freuen sich, dass sie mit ihren Angeboten so viel Erfolg haben. Die vierte Station ist ein Quiz. Bei diesem können die Hortkinder und die des Abc-Clubs unter Beweis stellen, was sie alles wissen und dazugelernt haben.

