Feuer in der Obstplantage Der anhaltende Frost bringt die Ernte in Gefahr. Eine besondere Maßnahme soll dem Gut Pesterwitz helfen.

Die kleinen Feuer sollen die Blüten vorm Erfrieren schützen. Foto: privat © privat

Ungewöhnliches Wetter erfordert ungewöhnliche Maßnahmen. Schuld ist der in den vergangenen Nächten anhaltende Frost. Er lässt die Obst- und Weinbauern in der Region um ihre Ernte bangen. Während die Winzer im Elbtal vor allem um ihre Weinreben fürchten, sorgt sich das Gut Pesterwitz um seine Süßkirschen. Um sie vor dem Frost zu retten, haben Hofchef Lars Folde und seine Helfer in den vergangenen drei Nächten kontrolliert kleine Feuer zwischen den Baumreihen gezündet. 25 Feuerkörbe haben sie dafür auf der 1,7 Hektar großen Plantage verteilt. Die durch die Feuer erzeugte Wärme und der Rauch sollen die Kirschblüten schützen.

Diese waren durch den ungewöhnlichen warmen März zeitiger aufgegangen als sonst. „Auch ein Kälteeinbruch, wie er sich aktuell zeigt, ist für die zweite Aprilhälfte ungewöhnlich“, sagt Manuel Voigt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Das Gut Pesterwitz greift deshalb zum ersten Mal zum Feuer. „Die Süßkirschen verkaufen sich gut. Deshalb glauben wir, dass es sich lohnt, etwas zu unternehmen“, sagt Folde.

Für die nächsten Tage gibt der Deutsche Wetterdienst Entwarnung: Am Wochenende liegen die Temperaturen nachts wieder leicht über Null. Anders als die Winzer im Elbtal muss Folde seinen Wein nicht mit Wärme versorgen: „Da wir höher liegen, sind unsere Reben noch nicht so weit“, sagt Folde. Auch die Apfelblüten sind noch verschlossen und somit geschützt. Etwas Positives kann Folde den anstrengenden Frostnächten dennoch abgewinnen: „Bei Sonnenaufgang die blühenden Bäume, dazu die Feuer und das Dresden-Panorama zu sehen, ist ein tolles Erlebnis“. (SZ/cb)

