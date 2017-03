Feuer in der Klosterstraße Drei Pirnaer mussten am Sonnabend ins Krankenhaus, sie hatten Rauch eingeatmet.

Pirnas Feuerwehr musste am Sonnabend in die Klosterstraße ausrücken. © Daniel Förster

Ein technischer Defekt an einem Gasdurchlauferhitzer hat in einer unbewohnten Wohnung auf der Pirnaer Klosterstraße einen Brand ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte Wasser auf die Elektronik getropft sein und einen Kurzschluss ausgelöst haben. Glücklicherweise bemerkten Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus den Brand sehr schnell und alarmierten die Feuerwehr. Alle 16 Hausbewohner retteten sich ins Freie. Drei Nachbarn, die Rauch eingeatmet hatten, wurden zur ärztlichen Betreuung ins Klinikum Pirna gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Wohnung aber ist durch den Ruß in Mitleidenschaft gezogen worden. (df)

