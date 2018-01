Feuer in der JVA Ein Großaufgebot der Feuerwehr eilt ins Waldheimer Gefängnis.

Waldheim. Brandgeruch liegt über dem Gelände der Justizvollzugsanstalt (JVA) Waldheim. Hier ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. „Um 10.50 Uhr wurde Anstaltsalarm ausgelöst“, sagte JVA-Sprecherin Michaela Tiepner am Mittag auf DA-Nachfrage. Gebrannt hat es in der anstaltseigenen Tischlerei. „Ausgelöst wurde der Brand vermutlich bei Flexarbeiten in der Lackiererei. Dort bringt eine externe Firma derzeit eine neue Vorrichtung zum Aufhängen der zu lackierenden Teile an“, sagte sie. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers befanden sich vier Wärter und 24 Gefangene im Untergeschoss der Tischlerei. Sie hätten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen können.



Zum Einsatz seien zehn Fahrzeuge der Waldheimer Ortswehren sowie Kameraden aus Hartha gerufen worden, so Tiepner. Waldheims Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer konkretisierte: „37 Kameraden folgten der Alarmierung, 13 sind vor Ort im Einsatz.“ Involviert waren die Wehren aus Waldheim, Massanei, Reinsdorf und Richzenhain.



Zudem waren ein Krankenwagen und die Polizei vor Ort. Zur Höhe des Sachschadens kann JVA-Sprecherin Tiepner zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben machen. (DA/sol)

