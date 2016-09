Feuer in Bochumer Klinik Bei dem verheerenden Brand mitten in der Nacht sterben zwei Menschen.

Bochum. Bei einem verheerenden Feuer in einem Bochumer Klinikum sind am Freitagmorgen zwei Patienten ums Leben gekommen, darunter auch die mutmaßliche Brandstifterin. „Suizidale Absichten sind nicht auszuschließen“, teilte die Polizei mit. Im Zimmer einer 69 Jahre alten Frau war das Feuer am frühen Morgen entfacht worden, sie war in den Flammen ums Leben gekommen. Bei dem zweiten Toten, einem Patienten aus dem Nachbarzimmer, handelt es sich um einen 41 Jahre alten Mann aus Marl. Mindestens 16 Menschen wurden bei dem Brand verletzt.

Das Feuer hatte große Teile eines Klinikgebäudes zerstört. Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen im Universitätsklinikum Bergmannsheil. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Millionen Euro.

Das Feuer war im sechsten Stock im Patientenzimmer der Frau in der Abteilung zur Behandlung von Infekten ausgebrochen. Es hatte sich in Windeseile auf die beiden darüberliegenden Etagen und das Dachgeschoss ausgebreitet. Patienten waren dort allerdings nicht untergebracht. Die Flammen griffen innerhalb kurzer Zeit um sich. Auch die Feuerwehr war von dem Ausmaß überrascht, als sie bereits nach wenigen Minuten am Einsatzort eintraf.

Patientenschützer forderten nach dem Unglück Sprinkleranlagen in jedem Zimmer der Krankenhäuser und Pflegeheime. „Rund 40 Mal im Jahr brennt es in deutschen Krankenhäusern, noch häufiger in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen“, sagte Vorstand Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz in Dortmund. (dpa)

