Feuer im Wohnheim

Große Aufregung in Roßwein. Donnerstag gegen 16 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden: Brand im ehemaligen Studentenwohnheim an der verlängerten Stadtbadstraße. Die Roßweiner und die Gleisberger Feuerwehr rückten mit fünf Fahrzeugen und 28 Leuten aus. Ein Bewohner des Heims hatte am Fenster gestanden und Brandgeruch aus einer der unteren Wohnungen bemerkt. Der Bewohner, ein Syrer, soll Essen auf den Herd gestellt und dann das Zimmer verlassen haben. Die Sache ging glimpflich aus. Die Bewohner des Heimes konnten ihre Zimmer verlassen und warteten vor dem Haus auf das Ende des Einsatzes. „Wir haben mit dem Generalschlüssel alle Räume abgesucht“, sagte Wehrleiter René Bernhardt. Der Rettungsdienst bekam nichts zu tun. Verletzt wurde niemand. (DA/jh)

