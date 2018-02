Feuer im Schweinegut 43 Kameraden aus Döbeln und Niederstriegis rücken zu einem Wohnungsbrand aus. Die Bewohner müssen aus dem Haus gebracht werden.

zurück Bild 1 von 3 weiter © Symbolbild: Marko Förster

Der Brand war im ehemaligen Schweinegut an der Straße Am Rosenbeet in Ebersbach ausgebrochen.

Baumaterial war in Brand geraten

Döbeln. Um 6.11 Uhr wurden die Feuerwehrleute von Döbeln, Ebersbach, Limmritz und Niederstriegis aus dem Schlaf geholt. Auch die Polizei war vor Ort. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand im ehemaligen Schweinegut an der Straße Am Rosenbeet in Ebersbach. Die Bewohner, zwei Erwachsene und ein dreijähriges Kind , retteten sich durch den verqualmten Hausflur. Sie wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Das Haus Am Rosenbeet nennen Einheimischen immer noch das Schweinegut, weil an den ehemaligen Vierseithof früher mal eine Schweineanlage existierte. Zurzeit wird es saniert. In einer unbewohnten, im Ausbau befindlichen Wohnung in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses geriet Baumaterial in Brand. „Das Material war relativ schnell gelöscht. Deshalb wurde auch der Einsatz der sechs Kameraden aus Niederstriegis abgebrochen. Sie hätten bei Bedarf die Löschwasserversorgung abgesichert“, so Einsatzleiter Lutz Hesse von der Döbelner Wehr. Erst mit der Restablöschung war der Einsatz gegen 8 Uhr beendet. „Der Schaden hält sich in Grenzen“, so Lutz Hesse. Er hat auch keine Bedenken, dass dem Einzug der nächsten Mieter etwas entgegen stehen könnte. Zur Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (DA/je)

zur Startseite