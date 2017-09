Feuer im Kino – war es Brandstiftung? In der Nacht zu Donnerstag loderten Flammen an mehreren Stellen des Bischofswerdaer Gebäudes. Die Polizei ermittelt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Polizisten sicherten am Donnerstag das ehemalige Kino. In der Nacht zuvor hatte es in dem Haus an der Bischofswerdaer Karl-Liebknecht-Straße an mehreren Stellen gebrannt. © Steffen Unger Polizisten sicherten am Donnerstag das ehemalige Kino. In der Nacht zuvor hatte es in dem Haus an der Bischofswerdaer Karl-Liebknecht-Straße an mehreren Stellen gebrannt.

Die Polizei hat den Eingang zum ehemaligen Kino versiegelt.

Der Schreck fuhr am Donnerstagmorgen vielen in Bischofswerda in die Glieder: Das Kino soll gebrannt haben? Es wird doch nicht Brandstiftung gewesen sein, weil jemand das denkmalgeschützte, als Kino schon seit fünf Jahren nicht mehr genutzte, Gebäude weghaben möchte?

Nach ersten offiziellen Informationen der Polizei brach in der Nacht zu Donnerstag in dem Haus an der Karl-Liebknecht-Straße gleich an mehreren Stellen Feuer aus. Dass es entdeckt wurde, ist einem glücklichen Umstand zu verdanken. Beamte der Polizei, deren Gebäude gleich daneben steht, wurden darauf aufmerksam, weil in ihren Diensträumen die Brandmeldeanlage Alarm anschlug. 25 Kameraden der Feuerwehren Bischofswerda und Geißmannsdorf waren im Einsatz und löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens stand am Donnerstag noch nicht fest.

Die Brandursache ist offen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Unklar ist auch, ob das Feuer im Zusammenhang steht mit anderen Bränden in jüngster Zeit in der Region. So gab es im August ein Großfeuer bei Familie Thoms in Rammenau und in einer Caravanfirma in Kamenz sowie im Juli am Anwesen einer Familie am Schmöllner Weg in Bischofswerda. Die Polizei teilte auf Nachfrage mit, mögliche Zusammenhänge haben die Ermittler der Kriminalpolizei zu klären.

Schockiert auf die Ereignisse reagierte der Bischofswerdaer Wolfgang lhle, der das Kino jahrzehntelang geleitet hat. Seit der Schließung der Volkslichtspiele 2012 ist das Haus ungenutzt. „Kein Wunder, dass das jetzt passiert, wenn es schon so lange leersteht und sich keiner richtig kümmert“, sagt er. Die Volkslichtspiele sind Ihles Lebenswerk. Darüber, dass der Betrieb nicht gerettet werden konnte, ist der Schiebocker untröstlich: „In meinen Augen eine Sauerei, denn man hätte es schaffen können.“ Fördermittel in sechsstelliger Höhe seien damals avisiert gewesen.

Das Kinogebäude, das zu seinen Anfangszeiten den Ballsaal des benachbarten Hotel König Albert beherbergte – später wurde das Hotel zum Polizeirevier – steht wegen der Tradition unter Denkmalschutz. Eine Umnutzung oder gar ein Abriss des Hauses sind so schwierig. Bereits ausgeräumt wurde das Kino-Inventar. Die Stühle zum Beispiel stehen jetzt zum Teil im Kleinen Kino an der Bautzener Straße, das der Verein Kleiderfundus betreibt.

Käufer gesucht

Als die Volkslichtspiele geschlossen wurden, war die Kinogesellschaft Kieft & Kieft Eigentümer. Sie veräußerte das Gebäude an einen in der Immobilienbranche tätigen Unternehmer, der zu Jahresbeginn Insolvenz anmelden musste. Im Auftrag des Insolvenzverwalters sucht jetzt die Chemnitzer Verwertungs-Gesellschaft Perlick & Partner nach einem Käufer. Laut Exposé soll der Meistbietende die Immobilie erhalten. Bisher gibt es zwei Interessenten, sagt der Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft Bernd Schilling. Einer legte bereits ein Kaufgebot vor. Der andere wolle es bis zum Ende dieser Woche abgeben. Vorgeschlagen sei unter anderem die Nutzung „als eine Art Vereinshaus“, sagte Bernd Schilling. Das deckt sich mit SZ-Informationen, wonach derzeit der Erfolg einer privaten Initiative geprüft wird, die es kurz nach der Kino-Schließung schon einmal gab. Den Mitgliedern, die zum größten Teil aus Bischofswerda kamen, ging es darum, den Kinobetrieb zu retten.

Die Stadtverwaltung Bischofswerda ist an der Wiederverwendung der Immobilie interessiert und im Kontakt mit Verantwortlichen. Wie Wirtschaftsförderer Mathias Hoyer sagt, unterstütze man die Bemühungen um eine neue Nutzung durch Beratung zu möglichen Fördermitteltöpfen und das Aufmerksammachen auf die Immobilie bei potenziellen Investoren.

zur Startseite