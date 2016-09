Feuer im Hochhaus Ein Rauchmelder rief am Montag mehrere Feuerwehren auf den Pirnaer Sonnenstein. Es qualmte in der Küche.

44 Feuerwehrleute aus sechs Feuerwehren waren auf den Sonnenstein ausgerückt. © Marko Förster

Pirna. Ein piepsender Rauchmelder hat am Montagmorgen auf sich aufmerksam gemacht und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine Frau hörte den Melder gegen 6.30 Uhr schrillen. Die Geräusche kamen aus ihrer Nachbarwohnung auf dem Sonnenstein, dazu roch es nach Rauch. Die Frau alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte an der Remscheider Straße an.

Angekommen am Elf-Geschosser, öffneten Feuerwehrleute die betreffende Wohnungstür im ersten Obergeschoss. Die Kameraden fanden auf dem Herd angebranntes Essen, Flammen waren bereits zu sehen. Einsatzkräfte löschten den Brand schnell und lüfteten die Wohnung. Im Einsatz waren die 44 Kameraden der Feuerwehren der Hauptwache, Altstadt, aus Copitz, Graupa, Liebethal und Heidenau, Rettungswagen des DRK Pirna sowie die Polizei. Zu Schaden kam niemand. (mf)

