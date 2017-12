Feuer-Drama am Heiderand An der Robert-Bosch-Straße ist Freitagmorgen eine Scheune abgebrannt. Über 30 Tiere kamen in den Flammen um. Wurde das Feuer gelegt?

zurück Bild 1 von 4 weiter Trauriger Anblick nach dem Feuer-Drama: Die Scheune an der Robert-Bosch-Straße im Radeberger Süden ist komplett zerstört. Auch über 30 Tiere sind in den Flammen umgekommen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro, heißt es. © Thorsten Eckert Trauriger Anblick nach dem Feuer-Drama: Die Scheune an der Robert-Bosch-Straße im Radeberger Süden ist komplett zerstört. Auch über 30 Tiere sind in den Flammen umgekommen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro, heißt es.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Vermutung einer Brandstiftung liegt offenbar nahe.

Radebergs OB Lemm (r.) war am Vormittag vor Ort, um den Betroffenen die Unterstützung der Stadt anzubieten.

Am späten Vormittag konnten die Schläuche eingerollt werden; 58 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Radeberg. Von besinnlichen Weihnachten kann für diese Radeberger Familie keine Rede mehr sein; für sie begann die Weihnachtszeit am frühen Freitagmorgen mit einer Katastrophe. Kurz nach Mitternacht stand die große Scheune auf ihrem Grundstück an der Robert-Bosch-Straße lichterloh in Flammen. Technik, ein neues Auto und die Scheune – alles komplett zerstört. Von bis zu 250.000 Euro Schaden geht die Polizei derzeit aus. Auch ein Schwein, Kaninchen und Hühner starben in den Flammen. Zudem musste der Hund der Familie mit Brandwunden in eine Tierklinik gebracht werden. Ihm ist es zu verdanken, dass die Familie rechtzeitig gewarnt wurde. Der Hund hatte die Familie geweckt.

„Unsere Leute haben alles gegeben, aber die Scheune war einfach nicht zu retten“, sagt Radebergs Feuerwehrchef Frank Höhme. Wichtig war es aber vor allem, „ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude zu verhindern“, macht er die Dramatik deutlich. Neben der Radeberger Wehr waren auch die Feuerwehren Großerkmannsdorf, Ullersdorf und Liegau-Augustusbad im Einsatz. Mit insgesamt 58 Feuerwehrleuten. Nach über acht Stunden konnten sie am Morgen in die Depots zurückfahren. „Jetzt müssen sie sich erst mal ausschlafen – vielen Dank an die Arbeitgeber, die dafür großes Verständnis aufbringen“, so der Feuerwehrchef am Vormittag. Gleichzeitig räumt Frank Höhme mit einem Gerücht auf: „Es heißt, wir hätten Probleme mit der Löschwasserversorgung gehabt, das stimmt so aber nicht – die Wasserversorgung lief absolut stabil!“

Am Vormittag war auch Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) vor Ort, erkundigte sich bei der betroffenen Familie, ob Hilfe gebraucht wird. „Wir könnten zum Beispiel bei der Beräumung durch die Feuerwehr unterstützen“, so Lemm, der sich ausdrücklich bei den Feuerwehrleuten bedankt. „Die Feuerwehr war innerhalb zehn Minuten da, das ist eine klasse Leistung!“

Nun laufen Ermittlungen zur Brandursache. Nachdenklich stimmt, dass genau vor einer Woche am Schlossberg ebenfalls eine Scheune in Flammen stand …

