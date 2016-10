Feuer beschädigt Lagerhalle in Berthelsdorf Die Flammen griffen von einer Garage auf das Gebäude am Fuchsberg über. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache.

zurück Bild 1 von 3 weiter Rund 76 Feuerwehrleute aus Neustadt und den Ortsteilen waren in der Nacht zu Dienstag im Gewerbegebiet am Fuchsberg im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass eine Lagerhalle komplett in Flammen aufging. Das Feuer erreichte nur einen Teil des Daches. © Marko Förster Rund 76 Feuerwehrleute aus Neustadt und den Ortsteilen waren in der Nacht zu Dienstag im Gewerbegebiet am Fuchsberg im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass eine Lagerhalle komplett in Flammen aufging. Das Feuer erreichte nur einen Teil des Daches.

Die Flammen entzündeten den daneben lagernden Holzstapel und griffen so auf die Halle über. Der Sachschaden beträgt mindestens 30 000 Euro.

Das Auto, das in dieser Garage stand, ist nur noch Schrott.

Ein Großbrand im Gewerbegebiet in Berthelsdorf hat in der Nacht zu Dienstag die Feuerwehr in Atem gehalten. In dem Industrieareal am Fuchsberg stand eine Garage und eine angrenzende Lagerhalle in Flammen. Nur durch Zufall wurde der Brand entdeckt. Eine Polizeistreife war kurz nach Mitternacht in dem Neustädter Ortsteil unterwegs. In der Dunkelheit erkannten die Polizisten gegen 0.20 Uhr einen Feuerschein über dem Gewerbegebiet. Sie eilten hin. Zu dieser Zeit stand bereits eine Garage in Flammen. Dabei handelt es sich um eine Art Wellblechcontainer, in dem ein Subaru stand. Das Auto wurde durch das Feuer komplett zerstört. Auch die Garage selbst brannte aus.

Das Feuer konnte sich von dem Unterstand schnell ausbreiten. Denn direkt neben der Garage lagerte Holz in großen Gitterboxen. Die Boxen wiederum grenzten an eine Lagerhalle. Die Flammen erreichten darüber das etwa 250 Quadratmeter große Gebäude. Im Dachbereich machte sich das Feuer zuerst bemerkbar. Es fraß sich langsam durch die Dachdämmung. Die weiße Rauchsäule über dem Gewerbegebiet reichte meterhoch in den Nachthimmel hinein.

Die Polizeistreife alarmierte umgehend die Feuerwehr. Insgesamt 76 Einsatzkräfte eilten zum Fuchsberg. Auch eine Drehleiter wurde angefordert. Die Feuerwehrleute hatten einen schwierigen und gefährlichen Einsatz. Denn in der Lagerhalle standen mehrere Propangasflaschen und Benzinkanister. Zu Beginn der Löscharbeiten bestand deshalb Explosionsgefahr. In dem Objekt befanden sich außerdem weiteres Holz, ein Quad, Maschinen und mehrere Kühltruhen. Darin lagerte Wildbret und Wildwurst, die von einem Händler an Kunden verkauft werden. Auch ein Oldtimer war in der Lagehalle abgestellt.

Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Halle komplett abbrannte. Dazu bauten die Einsatzkräfte eine stabile Wasserversorgung aus einem naheliegenden Teich auf und bekämpften die Flammen. Mithilfe der Drehleiter wurde das Dach geöffnet, um Glutnester zu löschen. Auch ein Radlader half der Feuerwehr. Er transportierte Holzpaletten, die abzubrennen drohten, nach draußen. Dort konnte diese abgelöscht werden. Mehrere Stunden waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Nach rund vier Stunden war das Feuer gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr Berthelsdorf war noch bis in die frühen Morgenstunden vor Ort, um eine Brandwache abzuhalten. Laut Polizei entstand bei dem Großbrand ein Sachschaden, der ersten Schätzungen zufolge mindestens 30 000 Euro beträgt. Warum das Feuer ausbrach, ist dagegen noch unklar. Ein technischer Defekt oder Brandstiftung – alles wäre möglich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, teilt die Polizeidirektion Dresden mit.

Zusammenhang mit Bränden an B 6?

Im Gewerbegebiet am Fuchsberg hat es erst vor wenigen Wochen einen ähnlichen Brand gegeben. Ende Juli war dieser in einem Firmengebäude ausgebrochen. Anfangs gingen die Ermittler davon aus, dass Unbekannte die Flammen gelegt hatten. Es wurde vermutet, dass diese erst eine Fensterscheibe einschlugen und anschließend zündelten. Wenige Tage nach dem Brand ruderte die Polizei jedoch zurück. Ein technischer Defekt soll das Feuer ausgelöst haben, hätten Ermittlungen ergeben. Die kaputte Fensterscheibe, die nach einem Einbruch aussah, soll durch die Hitzeentwicklung zu Bruch gegangen sein. Dieser Brand wurde ebenfalls durch Zufall entdeckt. Zwei Spaziergängerinnen, die mit ihren Hunden Gassi waren, bemerkten Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr.

Wenn kein technischer Defekt, sondern dieses Mal ein Brandstifter am Werk war, dann ist auch ein Zusammenhang mit der Feuerserie an der Bundesstraße 6 möglich. Seit dem Frühjahr hat es in dieser Region mehrfach gebrannt. Meist waren es Scheunen, die plötzlich in Flammen standen. Wie zuletzt am 9. September in Fischbach, als ein landwirtschaftlicher Gebäudekomplex niederbrannte. Fischbach ist der letzte Vorfall dieser Brandserie gewesen. Zuvor, im April, wurde in Helmsdorf eine Scheune mit etwa 150 Strohballen Opfer der Flammen. Zeitgleich brannte es auch in Langenwolmsdorf. Hier war ebenfalls eine Scheune betroffen. Ob zwischen all diesen Vorfällen ein Zusammenhang besteht, muss nun die Polizei klären.

