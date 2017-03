Feuer bei Eschebach Erneut hat es auf dem Gelände nahe dem Radeberger Bahnhof gebrannt. Dieses Mal stand Müll in Flammen.

Die Feuerwehr hatte am Dienstag Müll zu löschen. © Thorsten Eckert

Dichte, graue Rauchschwaden über der Rathenaustraße mitten in Radeberg. Dazwischen Blaulicht und Feuerwehrsirenen. Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, muss Radebergs Feuerwehr zum einstigen Eschebach-Areal ausrücken. Mal wieder. Wobei es in Sachen Brandstiftungen in den vergangenen Monaten weitgehend ruhig gewesen ist, nachdem es über Jahre hinweg regelmäßig und immer wieder sehr heftig in den seit Jahren leer stehenden Hallen des ehemaligen Küchenproduzenten gebrannt hatte. Das historische Hauptgebäude ist bekanntlich bei einem dieser Brände derart beschädigt worden, dass Teile bereits abgerissen werden mussten – und weitere Teile abgerissen werden sollen. Hauptproblem auf dem Areal waren dabei vor allem die illegalen Müllablagerungen in den Hallen und auf dem Freigelände, die Zündler immer wieder in Brand gesteckt hatten. Mittlerweile ist ein Großteil des Mülls beseitigt, zudem ist ein Zaun um die Fläche gezogen. Ende 2013 hatte die Polizei zudem eine Gruppe von fünf jungen Männern überführt, die in den gut anderthalb Jahren zuvor insgesamt 20 Feuer gelegt hatten, unter anderem auf dem Eschebach-Areal. Im Anschluss hatte es dann zwar auch noch ab und an hier gebrannt, allerdings konnte bisher kein weiterer Täter dingfest gemacht werden.

Diesmal war das Feuer in einer ehemaligen Garage direkt an der Rathenaustraße ausgebrochen. Auch hier lagerten illegal entsorgter Abfall und Sperrmüll. Die Radeberger Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, zog den Unrat mithilfe eines Traktors aus der morschen Garage. Über die Brandursache kann dabei bisher nur spekuliert werden, heißt es dazu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wobei im Moment wohl wenig für eine Selbstentzündung spricht.

