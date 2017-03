Feuchter Abbruch Der Umbau der alten Schwimm- zu einer Athletikhalle hat begonnen. Der DDR-Baustil fordert die Planer heraus.

Die Fortschritte auf der Baustelle im Heiligen Grund bereiten OB Olaf Raschke (parteilos) und Architekt Knut Hauswald (re.) sichtlich Freude. In etwa einem Jahr soll hier eine Sporthalle mit zwei Ebenen stehen. © Claudia Hübschmann

Der diesjährige „Pokal der blauen Schwerter“ der Meißner Gewichtheber im Mai soll der letzte in der alten Halle im Sportkomplex Heiliger Grund sein. „Im Mai 2018 werden die Sportler dieses Event in der neuen Athletikhalle durchführen können“, sagt Architekt Knut Hauswald. Sein Büro ist mit den Planungen zum Umbau der ehemaligen Schwimmhalle beauftragt. Sie ist nur ein paar Meter von den derzeitigen Trainingsräumen der Gewichtheber entfernt. Seit Anfang der Woche sind Arbeiter der Firma Raue Bau dabei alte Fliesen von den Wänden zu entfernen und das ehemalige Schwimmbecken so umzugestalten, dass nun bald ein tragfähiges Fundament für die neue Halle errichtet werden kann. Insgesamt kosten die Abrissarbeiten und der Umbau zur Mehrzweckhalle 1,6 Millionen Euro. Knapp eine Million zahlt die Stadt selbst, der Rest wird vom Freistaat bezuschusst.

„Es wurde in den ersten Tagen deutlich, was der Nachteil des Mitte der 70er Jahre beschlossenen Schwimmkomplexes ist. Nämlich die Bau-Sitten der DDR“, sagt Dom-Baumeister Knut Hauswald. Da vor vierzig Jahren alle möglichen Abteilungen der Bau-Industrie der Stadt beteiligt gewesen wären, habe es keinen einheitlichen Bauplan geschweige denn Bauteile gegeben. „Man hat hier auf gut Deutsch irgendetwas zusammengestückelt. Das merken wir jetzt an dem alten Becken-Fundament oder den nicht für die Nutzung geeigneten Wänden“, erklärt Hauswald. Diese habe man einst komplett mit Kacheln bekleidet, sodass die für Schwimmbäder typische, warm-feuchte Luft sich im Mauerwerk festsetzte. „Nach außen hin konnte der Wasserdampf nicht weg. Jetzt haben wir beim Abriss gesehen, wie feucht das abgetragene Material noch immer ist.“

In den alten Betonboden samt Spaltplatten mussten die Bauarbeiter sogar vier Einbuchtungen hineinbaggern. „Diese werden jeweils mit neuen Betonstützen verfüllt, die den künftigen Stahlbetonboden tragen sollen“, erklärt Hauswald. Dass zuvor nicht ein Gramm Stahl in der alten Schwimmhalle verbaut worden ist, habe die Planer überrascht. Das wird sich in Zukunft aber ändern. Auf dem Fundament aus Stahlbeton wird die erste Ebene der Athletikhalle errichtet. Sie taugt in Zukunft den Kraftsportlern und Gewichthebern als Trainingsraum. Laut Oberbürgermeister Olaf Raschke habe man auf die Bedenken der Gewichtheber reagiert und zusätzliche Flächen für das Training eingeplant. Hier habe es eine enge Abstimmung mit den Sportlern gegeben.

„Außerdem wird es im hinteren Bereich Duschen, Umkleidekabinen sowie einen Vereinsraum geben“, sagt Birgit Scholz vom Meißner Stadtbauamt. Bis zum Ende der Arbeiten im nächsten Frühjahr werden bis zu 20 Baufirmen ihre Visitenkarte für den Umbau hinterlassen, setzt Scholz fort. Dass sich die nutzbare Fläche auf etwa 600 Quadratmeter erhöhen wird, liegt an einer zusätzlichen Ebene. Diese wird etwa drei Meter über der ersten neu in das Gebäude integriert. „Die neue obere Etage kann multifunktional genutzt werden. Sie ist für Sportler, die keinen festen Hallenboden benötigen, denen zum Beispiel Matten genügen“, sagt Architekt Hauswald. Denn wenn die Gewichtheber Wettkämpfe haben, wird die neue Ebene schnell umgebaut und dient dann als Zuschauerbühne.

Beide Etagen können nach Fertigstellung über eine Treppe erreicht werden, außerdem entsteht ein Durchgang zur Cafeteria. „Für Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte bauen wir einen Aufzug ein, der die beiden Etagen verbindet“, sagt Knut Hauswald. Ob der „Pokal der blauen Schwerter“ 2018 wirklich schon im neuen Domizil stattfinden kann? „Zu einhundert Prozent“, versichert er zuversichtlich.

