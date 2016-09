Feuchte Gefahr fürs Klärwerk Immer mehr Reinigungstücher landen in der Toilette. Das könnte bald für alle Dresdner teuer werden.

Eine böse Überraschung erlebten diese Anlagenmechaniker im Klärwerk Kaditz. Als sie den Pumpen-Zulauf am Regenüberlaufbecken öffneten, war er mit dicken Zöpfen aus Feuchttüchern verstopft. © Stadtentwässerung DD

Die Fachleute der Stadtentwässerung sind so manches gewohnt. So ist schon die Ladung eines Transportbeton-Fahrzeugs im Kanal gelandet oder Palmöl, das eigentlich für die Heizung einer Gärtnerei bestimmt war. Die festen Fettschollen konnten die Kanalarbeiter später nur mit dem Hochdruck-Spülfahrzeug wieder aus der Tiefe holen. „Bei solchen Havarien müssen wir schnell reagieren, um den Schaden zu beseitigen“, berichtet der Kaditzer Klärwerksleiter Gert Bamler. Doch er und seine Kollegen haben seit einigen Jahren mit einer Gefahr zu kämpfen, die sich in die Haushalte eingeschlichen hat – und rapide zunimmt. Dabei handelt es sich um die so beliebten Feuchtreinigungs- und Pflegetücher. Statt diese, wie in der Anleitung vorgeschrieben, im Mülleimer zu entsorgen, werfen sie viele Bürger ins Klo.

Dabei gibt es einen guten Grund, dass die Vlies-Tücher dort nicht landen dürfen. „In feuchtem Zustand sind die Kunstfasern sehr reißfest“, erklärt Bamler. Papiertaschentücher und Toilettenpapier würden sich hingegen im Abwasser auflösen. Die Konsequenz bekommt die Stadtentwässerung seit einigen Jahren deutlich zu spüren. Sie betreibt im Kanalnetz vor allem am Stadtrand über 100 Pumpwerke. Die vielen Feuchttücher verknoten sich zu Zöpfen. „Die legen sich um das Laufrad und verstopfen die Pumpe“, sagt er.

Ganz schlimm kommt es, wenn der Tücher-Zopf im hinteren Spalt zwischen Gehäuse und Laufrad klemmt. Der Kunststoff schmilzt zum festen Klumpen. „Dann müssen wir die Pumpe komplett zerlegen“, beschreibt er das Ergebnis. Wöchentlich fallen deshalb ein bis zwei Pumpen aus. Besonders oft geschieht das nach Beobachtung der Kanalexperten in Gebieten, wo viele ältere Bürger wohnen und mobile Pflegedienste arbeiten. „Dort wird offenbar der schnellere Weg gewählt, die Tücher in der Toilette zu entsorgen“, mutmaßt der Klärwerkschef.

Das darf nicht ins Abwasser zurück 1 von 6 weiter Feuchte Reinigungs-, Baby-, Brillen-, Erfrischungs- und Abschminktücher. Alle Medikamente. Sie gefährden die Umwelt und die Gesundheit. Farben, Lösungsmittel und Chemikalien. Im Kanal können sie explosiv sein und giftige Gase bilden. Wattestäbchen. Sie können wie Feuchttücher die Pumpen verstopfen. Speisereste, Öl und Fett. Nahrungsmittel locken Ratten an und verschmutzen Abwasseranlagen. Windeln, Slipeinlagen, Tampons und Kondome. Quelle: Stadtentwässerung Dresden

Viele Pumpenstörungen werden häufig auch aus Stadtteilen gemeldet, in denen viele kleine Kinder wohnen. Für deren Pflege sind solche Tücher sehr beliebt.

Auch wenn sie in Pumpwerken hängen bleiben, landet die Masse jedoch in Kaditz. Am Zulauf der Kläranlage werden Speisereste, Kondome, Binden, alte Wattestäbchen und anderer Müll am Grob- und Feinrechen aus dem Abwasser geholt. Feuchttücher dominieren jedoch das Bild der großen Abfallhaufen in den Containern. Und die werden immer größer.

Wurden am Kläranlagenzulauf 2012 noch rund 1 600 Tonnen Abfall aus dem Abwasser gesiebt, so rechnet Bamler dieses Jahr mit 2 600 Tonnen. Dadurch steigen die Entsorgungskosten von 97 000 auf 155 000 Euro. Und dafür kommen die Gebührenzahler auf. „Das Geld fehlt uns letztlich an anderer Stelle“, sagt der Klärwerkschef. Das ist aber mittlerweile nicht mehr sein einziges Problem. Vor zwei Jahren habe er noch gedacht, dass die Pumpenausfälle nur das Kanalnetz betreffen. Doch es kam anders. Ende 2015 zerlegten Monteure bei einer planmäßigen Inspektion das große Pumpwerk am Kläranlagen-Zulauf. Dicke Feuchttuch-Zöpfe hingen in einer Pumpe, die aufwendig instand gesetzt werden musste.

Anfang dieses Monats kam es noch dicker. Fast im Tagesrhythmus fielen drei große Pumpen aus, eine am Regenüberlauf, eine weitere an der biologischen Abwasserreinigung und die dritte an der Faulanlage. „Wenn man alles zusammenzählt, sind das enorme Kosten“, resümiert Bamler. Hinzu komme das Risiko für die Betriebssicherheit der Abwasseranlagen.

Allerdings ist das nicht nur in Dresden ein Problem, sondern nach dem Siegeszug der Feuchttücher weltweit. In Deutschland stieg ihr Absatz allein seit 2013 um acht Prozent. Die Firma Wilo, ein führender deutscher Pumpenhersteller, hat auf dem Prüfstand getestet, welche Auswirkungen die Tücher haben. Danach blieb der größte Teil davon in der Pumpe hängen, deren Stromverbrauch um 40 Prozent stieg und deren Schwingungen stark zunahmen.

Deshalb hat eine Firma Feuchttücher entwickelt, deren Fasern sich im Abwasser wie Toilettenpapier schnell auflösen. Der Test ergab, dass es ähnlich wie bei normalem Toilettenpapier damit keine Probleme an Pumpen gibt. Bamler bittet die Bürger, Feuchttücher nicht ins Klo zu werfen. Damit könnten sie und ihre Stadtentwässerung sparen. Schließlich soll die Abwassergebühr stabil bleiben.

