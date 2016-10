Feuchte Ernte und heiße Öfen Das war los am Wochenende in Weißwasser und Umgebung: Unter anderem kamen Tausende Besucher zum Schaufischen nach Petershain und 1 000 Biker nach Daubitz.

zurück Bild 1 von 6 weiter Nur aus der Vogelperspektive und mithilfe eines Superweitwinkels ist es am Montagnachmittag möglich, zumindest einen großen Teil der Motorräder auf der Forest Village Ranch zu fotografieren. © Rolf Ullmann Nur aus der Vogelperspektive und mithilfe eines Superweitwinkels ist es am Montagnachmittag möglich, zumindest einen großen Teil der Motorräder auf der Forest Village Ranch zu fotografieren.

Rassekaninchenzüchter Paul Berndt aus Weißwasser präsentiert einen Kleinsilber Gelb im Farmerhaus.

Alexander Pfeifer (links) und Frank Zimpel gestalten am Sonnabend ein Festkonzert in der Kirche Daubitz.

Hunderte Zuschauer verfolgen an der Fischgrube mehrmals Netzzüge während des Schaufischens.

Philipp Hupfer hält auf der Sortierstrecke einen der zahlreichen Marmorkarpfen während des traditionellen Schaufischens im Schlossteich Petershain am Reformationstag in den Händen.

Marita und ihre Tochter Dana im Konzert in Rohne

Petershain. Zum nunmehr 25. Mal ziehen kräftige Arme beim Schaufischen in der Teichwirtschaft von Armin Kittner das Netz durch das Wasser und bringen damit die feuchte Ernte ein. Der Teichwirt kann in diesem Jahr auf einen guten Ertrag aus seinen Gewässern hoffen. Über 100 freiwillige Helfer stehen am Reformationstag bereit, um den zahlreichen Gästen abwechslungsreiche Stunden rund ums Schaufischen zu bereiten. Jeweils aller 45 Minuten erfolgt dabei zwischen 8 und 15 Uhr ein Netzzug durch den Schlossteich.

Weißwasser. Der Rassekaninchenzüchter-Verein Weißwasser lädt die Besucher seit 1982 einmal pro Jahr zu seiner Leistungsschau in das Farmerhaus der Glasmacherstadt ein. Neben der Mehrzahl der gegenwärtig 20 Mitglieder des Vereins präsentieren hierbei insgesamt 49 Züchter aus dem Bereich des ehemaligen Niederschlesischen Oberlausitzkreises sowie aus dem Raum Hoyerswerda die Ergebnisse ihrer züchterischen Tätigkeit. Die Besucher nehmen am Sonnabend und am Sonntag 258 Kaninchen in insgesamt 35 verschiedenen Rassen und Farbschlägen in Augenschein. Eine Tombola sowie ein Streichelgehege für die Kinder gehören zum Rahmenprogramm der Ausstellung.

Daubitz. 100 Jahre Kirche St. Georg zu Daubitz sowie der erfolgreiche Abschluss der Sanierungsarbeiten sind fürwahr ein berechtigter Grund, am letzten Oktoberwochenende unmittelbar vor dem Reformationstag zu feiern. Zum Auftakt hallen am Sonnabendabend die Klänge von Orgel und Trompete durch das Gotteshaus. Die beiden Leipziger Musiker Alexander Pfeifer und Frank Zimpel bringen in diesem festlichen Konzert unter anderem Werke von Bach, Reger, Green und Tartini zu Gehör. Mit einem Gottesdienst zur Wiedereinweihung feiert die Kirchengemeinde St. Georg am Sonntagmorgen dieses historische Ereignis als Dank an alle, die sich für das Gelingen eingesetzt haben.

Am Nachmittag des Reformationstages knattern und röhren die Motoren der heißen Öfen auf den Straßen, die zur Forest Village Ranch führen. Die Veranstalter vom Daubitzer Karnevalsverein rechnen zum Saisonabschluss mit 1 000 Bikern.

Rohne. Alles begann vor zehn Jahren mit dem einmaligen Projekt des Feldsingens. Daraus entwickelte sich der Gedanke, doch gemeinsam das Schleifer Liedgut wiederzubeleben. Heute sind die „Rohner Stimmen“ aus dem Kulturleben des Kirchspiels Schleife nicht mehr wegzudenken. Alle Sängerinnen sind hier groß geworden. Aktuell zählen die „Rohner Stimmen“ zwölf Mitglieder, die Jüngste ist Dana Kavelmann (27), die Älteste Emma Krahl (85). Die Liedtexte hat Rosemarie Schenker im Schleifer Sorbisch und in deutscher Sprache geschrieben. 22 Lieder führen durch das Jahr und durch das Brauchtum.

