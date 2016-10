Feuchte Ernte und heiße Öfen Das war los am Wochenende in Niesky und Umgebung: Unter anderem kamen Tausende Besucher zum Schaufischen nach Petershain und 1 000 Biker nach Daubitz.

zurück Bild 1 von 6 weiter Nur aus der Vogelperspektive und mithilfe eines Superweitwinkels ist es am Montagnachmittag möglich, zumindest einen großen Teil der Motorräder auf der Forest Village Ranch zu fotografieren. © Rolf Ullmann Nur aus der Vogelperspektive und mithilfe eines Superweitwinkels ist es am Montagnachmittag möglich, zumindest einen großen Teil der Motorräder auf der Forest Village Ranch zu fotografieren.

Hunderte Zuschauer verfolgen an der Fischgrube mehrmals Netzzüge während des Schaufischens.

Philipp Hupfer hält auf der Sortierstrecke einen der zahlreichen Marmorkarpfen während des traditionellen Schaufischens im Schlossteich Petershain am Reformationstag in den Händen.

Anja Mehwald (li.) und Michaela Mann suchen Kindersachen aus.

Janke Voigt, Margitta Pröhl-Biedermann und Kerstin Hieronimus (von links) nehmen am Wildholzseminar teil.

Alexander Pfeifer (links) und Frank Zimpel gestalten am Sonnabend ein Festkonzert in der Kirche Daubitz.

Petershain. Zum nunmehr 25. Mal ziehen kräftige Arme beim Schaufischen in der Teichwirtschaft von Armin Kittner das Netz durch das Wasser und bringen damit die feuchte Ernte ein. Der Teichwirt kann in diesem Jahr auf einen guten Ertrag aus seinen Gewässern hoffen. Über 100 freiwillige Helfer stehen am Reformationstag bereit, um den zahlreichen Gästen abwechslungsreiche Stunden rund ums Schaufischen zu bereiten. Jeweils aller 45 Minuten erfolgt dabei zwischen 8 und 15 Uhr ein Netzzug durch den Schlossteich.

Daubitz. 100 Jahre Kirche St. Georg zu Daubitz sowie der erfolgreiche Abschluss der Sanierungsarbeiten sind fürwahr ein berechtigter Grund, am letzten Oktoberwochenende unmittelbar vor dem Reformationstag zu feiern. Zum Auftakt hallen am Sonnabendabend die Klänge von Orgel und Trompete durch das Gotteshaus. Die beiden Leipziger Musiker Alexander Pfeifer und Frank Zimpel bringen in diesem festlichen Konzert unter anderem Werke von Bach, Reger, Green und Tartini zu Gehör. Mit einem Gottesdienst zur Wiedereinweihung feiert die Kirchengemeinde St. Georg am Sonntagmorgen dieses historische Ereignis als Dank an alle, die sich für das Gelingen eingesetzt haben.

Am Nachmittag des Reformationstages knattern und röhren die Motoren der heißen Öfen auf den Straßen, die zur Forest Village Ranch führen. Die Veranstalter vom Daubitzer Karnevalsverein rechnen zum Saisonabschluss mit 1 000 Bikern.

Mücka. Dreizehn Teilnehmer aus der Region und einer aus Berlin waren am Wochenende beim Wildholzseminar unter Anleitung von Guido Arnold von der Freien Holzgestaltung dabei. Organisiert wurde es von Bettina Berg vom Förderverein für die Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft im Auftrag der Umweltbildung im Biosphärenreservat. Die Räumlichkeiten stellte die Comenius-Schule Mücka zur Verfügung. Aus Haselnuss und Weidenhölzer bauten sie je nach handwerklichem Geschick Stühle, Tische, Bänke und Blumenständer.

Weigersdorf. Der Kindersachenbasar des Ein-Laden-Vereins in Weigersdorf erfreute sich am Wochenende vor allem bei jungen Familien wieder großer Beliebtheit. Das Angebot preisgünstiger und sehr guterhaltener Kinderbekleidung war riesengroß. War der Ansturm am Donnerstagabend beim Angebot von Erwachsenenbekleidung noch sehr verhalten, gab es diesen dann am Freitagabend, als der Basar nur für Schwangere geöffnet war. Der offene Verkauf am Sonnabend und der Kinderspielzeugbasar, wo gebrauchtes Spielzeug preisgünstig angeboten wurde, zeigten einmal mehr, wie beliebt solche Märkte bei jungen Familien sind. Tanja Haaser vom Organisationsteam verkündet am Ende, dass der Frühjahr-Kindersachenbasar vom 3. bis 4. März 2017 stattfindet.

