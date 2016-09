Fettleibige werden in Deutschland ausgegrenzt

Es wird den Leuten aber auch schwer gemacht, nicht dick zu werden. Unser Körper kommt halt ganz gut mit Eiweiß und Fett zurecht. Zucker ist etwas Leckeres zur Belohnung. Leider wird diese Belohnung in Form von Zucker auch dort rein gemischt, wo viele meinen, sich etwas Gutes und Gesundes zu tun. (‚Frucht‘jogurt (ist eine Zuckerlösung mit Jogurtanteil) … Und in Durstlöscher gehört das erst gar nicht rein, nur in Genussgetränke.) Nach eigenem Empfinden ändert sich bei Gerichten mit Zucker auch das Hungergefühl danach. Es wird ungemein stärker … Hinzu kommt, dass man zumeist auf einer Art umhüllten Sofa sitzend, Fremdenergie nutzend durch die Gegend bewegt wird. Am besten so auch zum Fitnessstudio.