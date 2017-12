Fette Beute im Gewerbegebiet Von einem Sattelschlepper verschwanden in der Nacht mehrere Paletten.

Nossen. Planenschlitzer haben in der Nacht im Gewerbegebiet Im Industriebgbiet wertvolle Beute gemacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Unbekannte die Abdeckung eines Sattelschleppers aufgeschnitten und Teile der Ladung gestohlen. Den Angaben zufolge handelt es sich dabei um sechs Paletten mit Uhren und Elektrogeräten im Wert zwischen 100 000 und 200 000 Euro.

Der Fahrer des Lkw hatte zur Tatzeit in seinem Führerhaus geschlafen. Wie die Polizei informiert, habe er nach Erwachen über Schwindel, Kopfschmerz und Übelkeit geklagt. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Sonntag zurück 1 von 2 weiter Räuberischer Diebstahl Meißen. Ein unbekanntes deutsches Täterpärchen wurde am Freitagabend im Lidl-Markt an der Poststraße beim Ladendiebstahl mehrerer Produkte beobachtet und nach Verlassen der Kassenzone vom Detektiv angesprochen. Daraufhin gaben der Mann und die Frau lediglich eine Flasche Wein wieder zurück. Plötzlich riss sich der männliche Täter los und flüchtete mit seiner Kumpanin. Dabei wurde eine Kassiererin, die sich den beiden in den Weg stellte, zu Boden gestoßen. Beiden Tatverdächtigen gelang unerkannt die Flucht. Verletzt wurde niemand. Einbruch in Elektrofirma Zeithain. Unbekannte Täter brachen nachts in das Lager der Elektrofirma ein. Sie öffneten von innen das Rolltor und fuhren mit einem Kraftfahrzeug in die Lagerhalle. Dort wurden zwei Paletten mit Wechselrichtern für Solaranlagen im Gesamtwert von etwa 20000 Euro gestohlen. Angaben zu einem möglichen Sachschaden liegen nicht vor.

