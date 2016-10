Gewichtheben Fette Beute für den Nachwuchs Riesas jüngste Heber kehren medaillengeschmückt von der Sachsenmeisterschaft zurück.

Von der Sachsenmeisterschaft der C - D - und E-Jugend in Dresden konnten die jüngsten Gewichtheber des Riesaer AC 1969 „fette Beute“ mit nach Hause nehmen. Das Teilnehmerfeld bei den Jüngsten in der E-Jugend (2006 und jünger) war fest in Riesaer Hand. Hanna-Christin Thieme überzeugte mit guten Techniknoten im Reißen, machte auch im athletischen Teil alles rund und erkämpfte sich damit den Sachsenmeistertitel. Hanna‘ s Pendant bei den Jungs war Robby Schlittig. Technisch im Reißen verbessert und in der Athletik richtig stark, holte er den Titel. Sein Bruder Joey freute sich zu Recht über seine gute Leistung und war gar nicht traurig über die „Holzmedaille“ auf Platz 4. In der D-Jugend Jahrgang 2005 männlich konnte Artur Nizamov weiter gewachsenes Leistungsvermögen nachweisen – Silber für ihn.

In der weiblichen C-Jugend (Jahrgänge 2002 und 2003) gab es einen Kampf auf hohem Niveau. Wie gut das sächsische Niveau in diesem Bereich ist, zeigt sich allein daran, dass die Deutsche Meisterin Vicky Schlittig – bei der es einfach nicht rund lief – mit Platz 3 vorlieb nehmen musste.

Lucas Thees (C-Jugend/Jahrgang 2002) hatte es in der Hand, einen passenden Schlusspunkt zu setzen. Neue Bestleistungen mit 40 kg im Reißen und 50 kg im Stoßen, prima Techniknoten, Athletik ebenfalls in Ordnung – die so erkämpfte Bronzemedaille sollte Auftrieb geben. (E. Thau)

zur Startseite