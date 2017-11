Fette Beute an der Autobahn Auf einem Parkplatz waren Planenschlitzer wieder mal auf Raubzug.

Planenschlitzer wie auf diesem Symbolfoto waren wieder unterwegs. In der Nacht zum Dienstag richteten sie erheblichen Schaden an. © Claudia Hübschmann

Großweitzschen. Auf dem Parkplatz Mühlenberg an der A 14 trieben unbekannte Täter in Nacht zum Dienstag ihr Unwesen. Sie entfernten r zum einen die Firmenplombe am polnischen Sattelauflieger und schlitzten zum anderen die Plane viermal auf. Sie stahlen 176 Alufelgen im Wert von je 800 Euro. Die Höhe des Stehlschadens musste somit mit 140 800 Euro angegeben werden. Der Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Der polnische Fahrer entdeckte morgens den Diebstahl und setzte den Notruf ab. Kripobeamte ermitteln wegen besonders schweren Diebstahls. (DA)

