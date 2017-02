Gut zu wissen Fettbemmen finanzieren neues Fenster Der Lionsclub Sebnitz hat zum Weihnachtsmarkt in Neustadt für den guten Zweck verkauft. Der Erlös wurde jetzt übergeben.

Lions-Präsident Peter Boden überreicht Martina Herrmann vom Festverein Polenz den Spendenscheck über 1 600 Euro. Damit kann ein neues Fenster fürs Gesindehaus finanziert werden. © privat

Der Festverein 750 Jahre Polenz kann sich über eine Finanzspritze vom Lionsclub Sebnitz freuen. Lions-Präsident Peter Boden hat der Vereinsvorsitzenden Martina Herrmann kürzlich einen Spendenscheck in Höhe von 1 600 Euro überreichen können. Das Geld haben die Lions auf dem letzten Weihnachtsmarkt in Neustadt eingenommen. Die Mitglieder und ihre Frauen betrieben am dritten Adventswochenende auf dem Marktplatz einen eigenen Stand, an dem sie unter anderem Glühwein, Fettbemmen und Kuchen verkauften. Auch Herrnhuter Sterne gehörten zum Sortiment. In jeweils zwei Schichten betreuten die Lions am Sonnabend und Sonntag die Weihnachtsmarktbude und konnten an beiden Tagen einen Nettoerlös von insgesamt 1 570 Euro erzielen. „Auch Dank einer großzügigen Spende des Elbhotels in Bad Schandau sowie der Vermittlung nach Herrnhut durch das Burghotel Stolpen“, teilt Hans-Friedrich Jansen vom Lionsclub Sebnitz mit. Diese unrunde Summe wollte das Hilfswerk so allerdings nicht stehen lassen. Der Betrag wurde am Ende auf 1 600 Euro aufgerundet.

Das Geld wurde mithilfe eines symbolischen Schecks nun an den Festverein 750 Jahre Polenz übergeben. Dieser kümmert sich seit 2013 um das denkmalgeschützte Gesindehaus, das einmal zum Polenzer Rittergut gehörte. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Objekt nach und nach zu sanieren und für Kulturveranstaltungen zu öffnen. Mehrere Tausend Stunden freiwillige Arbeit haben die Mitglieder seitdem in den Erhalt des Gesindehauses gesteckt. Nun wollen sie dank der Lions-club-Finanzspritze das nächste Projekt in Angriff nehmen. Und das betrifft die Fenster. Sie sollen erneuert werden. Der Festverein hat bereits ein Muster für die sogenannten Kreuzstockfenster anfertigen lassen. Dieses wurde zum Tag des offenen Denkmals öffentlich gezeigt. Gebaut ist es aus russischer Lärche, wie Vereinsvorsitzende Martina Herrmann verrät. Die Maßanfertigung sei etwas ganz Besonderes. Und entsprechend kostenintensiv. Mit dem Erlös des Weihnachtsmarktes könne ein Fenster finanziert werden. „Je mehr wir bestellen, desto günstiger werden die Konditionen“, sagt Martina Herrmann. Für das gesamte Objekt seien etwa 30 neue Fenster nötig. Weil diese Anzahl so einfach nicht zu finanzieren ist, wollen sich die Polenzer vorerst nur auf die Vorderansicht des Gesindehauses konzentrieren.

Verein sucht Paten für neue Fenster

„Wir suchen nun Paten, die je ein Fenster finanzieren“, erklärt Martina Herrmann. Sie will das Projekt in verschiedenen Unternehmen und Firmen vorstellen, um Unterstützung zu bekommen. Der Festverein selbst hat die Kosten für das erste Fenster übernommen, der Lionsclub für das zweite. Zudem hätte sich eine Privatperson ein weiteres Fenster gesichert. Um die Spender zu würdigen, soll jedes Exemplar mit einer Plakette versehen werden, auf dem die entsprechende Firma beziehungsweise der Name zu sehen ist.

